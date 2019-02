Háromszékre is betört az afrikai sertéspestis

A megyei élelmiszer-biztonsági- és állat-egészségügyi igazgatóság pénteken késő esti közleményében számolt be a kialakult helyzetről. Miután a bukaresti illetékes diagnosztikai központ igazolta a fertőző kór jelenlétét, az érintett gazdaságot a hatóságok megfigyelés alá helyezték, fertőtlenítettek, közlekedési korlátozásokat vezettek be az emberek és járművek számára, s hasonló intézkedés vonatkozik az állatok, különböző termékek mozgására is.

Az előzetes vizsgálatok nyomán kiderült, az elhullott disznókat a beazonosított gazdaságban nevelték közel egy évig, az állatokat leggyakrabban szeméttárolókból származó ételmaradékokkal etették. Az állatok nem szerepeltek a nyilvántartásokban sem, egyikük sem volt megjelölve a kötelező fülszámmal – olvasható a Sikó-Barabási Sándor által jegyzett tájékoztatóban. A megyei főállatorvos leszögezte, a vizsgálatokat folytatják, a megyei illetékes hatóságok rendkívüli ülésükön már megvitatták a legfontosabb tennivalókat és a sertéspestis terjedését célzó intézkedésekről is megállapodtak. Első lépésként a fertőző góc körüli 3 km-es körzetet védőövezetté nyilvánították, illetve további 10 km-es övezetet megfigyelés alatt tartanak.

A megyei állat-egészségügyi igazgatóság ismételten felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az elhullott állatokról illetve a gyanús megbetegedésekről is kötelesek tájékoztatni a hatóságokat, s emlékeztetnek, az állattetemek kidobása súlyos kihágásnak számít.

Hangsúlyozzák, minden gyanús állatot leölnek, a tulajdonosokat pedig az állam kárpótolja az érvényes jogszabályok alapján. Sikó-Barabási Sándor kifejtette: számítanak a lakosság támogatására a rendkívül fertőző kór terjedésének megakadályozását és felszámolását célzó intézkedések betartásában. Ugyanakkor emlékeztetett, az afrikai sertéspestis embereket nem veszélyeztet, csupán a házi sertések és vaddisznók esetében okoz megbetegedést. A vírus ellenálló-képességét érzékeltetve a megyei főállatorvos korábban elmondta: a fertőzött disznók ürülékében két hétnél is tovább életben marad, az elhantolt vagy oszlásnak indult tetemekben több hónapig, a mélyhűtött húsban pedig évekig kibírja.