HAHOTA. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaréja Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 5-én, 6-án, 7-én és 8-án tekinthető meg. A jegyek elfogytak.

W_ALL. Az M Studio, a Frenák Pál Társulat és a Trafó Kortárs Művészetek Háza koprodukciójában készült W_all című előadást február 9-én, szombaton 19 órától lehet megtekinteni a Háromszék Táncstúdióban. A táncelőadást, amelynek rendező-koreográfusa, a koncepció és szcenika megalkotója Frenák Pál, az évadban utoljára lehet megnézni Sepsiszentgyörgyön. Az előadásra érvényesek a Tamási Áron Színház bérletei, jegyek a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók.

GÓBÉ FARSANG. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes február 19-én, kedden 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében a Góbé farsang című előadását játssza.

VENDÉGJÁTÉK. Február 12-én, kedden 13 órától szervezett diákelőadásként, 19 órától szabadelőadásként látható a kovásznai Művelődési Központban a kézdivásárhelyi Városi Színház Yasmina Reza: Művészet című előadására.

GRUPPEN – HECC. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében február 23-án 17 és 20 órakor a marosvásárhelyi kabarétársulat Nem vagyOK egészEN 100AS című előadása tekinthető meg. Jegyár: 30 lej. Érdeklődni lehet a 0721 139 882-es telefonon. * Kovásznán a Művelődési Központban február 24-én, vasárnap 16.30-tól és 19 órától tekinthető meg az előadás. Fellép: Nagy István, Kárp György, Nagy Péter, Biluska Annamária, Csíki Hajnal, Tóth Kati. Rendezte: Nagy István. Jegyek elővételben a művelődési házban hétköznap 8–15 óráig.

Könyvbemutató

A KOLOZSVÁRI VERBUM KIADÓ gondozásában Találkozásra várva címmel könyv jelent meg Orbán László gyergyóremetei esperes naplójegyzeteiből, amelyet február 5-én, kedden mutatnak be Sepsiszentgyörgyön. A Szent József-templomban 18 órakor szentmisét celebrálnak Orbán László esperes lelki üdvéért, majd 19 órakor kezdődik a könyvbemutató a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A könyv a helyszínen 40 lejért megvásárolható.

VANDRA ATTILA Ausztrália, a legek kontinense című előadására február 7-én, csütörtökön 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bene-házban, a Székelyföldi Vadászati Kiállítás Bedő Albert Előadótermében kerül sor (Gróf Mikó Imre utca 11. szám). Moderátor: M. Simon Katalin, a szerző 7toronybeli írótársa, a SIKER (Sepsiszentgyörgyi Irodalmi Kerekasztal) tagja. A vetítés után sor kerül a szerző Eukaliptuszok és kenguruk között című könyvének bemutatójára.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban KEDDEN: 11-től Asterix: A varázsital titka – francia animációs családi film, magyarul beszélő és Egy kutya hazatér – amerikai családi kalandfilm, románul beszélő; 16-tól – Aquaman – amerikai–ausztrál akció, kalandfilm, fantasy, román felirattal; 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, 85 perc, románul beszélő; 18.30-tól Vihar előtt – amerikai dráma, thriller, magyarul beszélő és Két királynő – angol életrajzi dráma, történelmi film, román felirattal; 20.30-tól Donyeci történetek – német–ukrán–francia–holland–román dráma, román felirattal; 20.45-től Pusztító – amerikai krimi-dráma, akciófilm, román felirattal. SZERDÁN: 11-től A Grincs – amerikai animációs családi vígjáték, magyarul beszélő és Így neveld a sárkányodat 3.; 16.30-tól Egy kutya hazatér – románul beszélő; 16.45-től Asterix: A varázsital titka – magyarul beszélő; 18.30-tól Instant család – amerikai családi vígjáték, magyarul beszélő és Üveg – amerikai dráma, thriller, horror, román felirattal; 20.45-től Végtelen útvesztő – amerikai akcióthriller, horror, román felirattal; 21-től Pillangó – amerikai életrajzi dráma, román felirattal.

Transylvania to Magadan

– Szibériai autós expedíció, 2018

Február 5-én, kedden 19 órától a nagyajtai unitárius egyházköz­ség Áldás Házában, illetve február 7-én, csütörtökön 18 órától a baróti unitárius templomban Solymosi Zsolt világutazó unitárius lelkész, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója tart vetített képes úti beszámolót a 2018 nyarán megszervezett, 30 400 km hosszú, 65 nap alatt 14 országot és 10 fővárost érintő autós expedíciójáról, amelynek legtávolabbi célpontja a szibériai Magadan város volt.

Képernyő

RTV1 – MAGYAR ADÁS. Ma 15 órától: Kopernikusz, II. rész – A Megmozdul a Föld című dokumentumfilmünk első részében láthattuk, hogy a XVIII. század végén, akárcsak Nyugaton, Erdélyben is a földközpontú naprendszer élt a köztudatban. Ezt ábrázolja a dióshalmi görögkatolikus fatemplomban levő mennyezetfestmény is. De akkor miként volt lehetséges, hogy ugyanakkor az oklándi unitárius templomban mégis a napközpontú rendszert ábrázolták egy festett kazettán? Erre keresi a választ dokumentumfilmünk második, befejező része. * Létkérdések – Ismeretlenül is ismerős dallamok, hangszerek, ételek vártak annál a családnál, ahol napjainkban élik meg azt, milyen lehetett, amikor a magyaroknak és udmurtoknak még közös volt az életterük. Szerintük a két nép rokonsága nyilvánvaló, összecsengenek a szavak, hangulatok, érzések. Demeter Miklós magyar–néprajz szakot végzett, Anasztázia Petrova pedig udmurt–magyart. A pécsi egyetemen ismerkedtek meg, lányaikkal, Gyöngyivel és Katával éltek már Magyarországon és az oroszországi Udmurt Köztársaságban, most pedig a Sepsiszentgyörgy melletti Bikfalván telepedtek le. Kézművesvásárokban, táborokban lehet már találkoztak velük. Most történetüket is megismerhetik.

Hitvilág

LELKI ADOPTÁCIÓ. Február 7-én, csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban 18 órakor kezdődő szentmisén elkezdik a lelki adoptálás és egyéni gyógyulás imaláncát, amelyhez mindenki csatlakozhat. Ha nem tud jelen lenni ezen a szentmisén és szeretne csatlakozni, imában kérhet Istentől egy áldott állapotban lévő anyát, akiért fog imádkozni, és az imát elmondhatja a személy saját magáért, saját személyes gyógyulásáért is. Ez az imalánc kilenc hónapig tart. Van Facebook-csoportjuk is: Medjugorjei Imacsoport, Sepsiszentgyörgy.

Tortoma Önképzőkör

Február 5-én, kedden 19 órakor a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Turisztikai fejlesztési lehetőségek Háromszéken-Erdővidéken címmel Szabó István, a Kálnoky Alapítvány projektmenedzsere (Brassó–Miklósvár) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre 13. szám alatti Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma és kedden 8–17 óráig, Esztelneken a héten naponta 9–17 óráig, Torján a héten naponta 8–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Immár Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.