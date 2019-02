Új elnöke van a háromszéki MPP-nek

A tisztséget korábban betöltő Kulcsár-Terza József az MPP tavaly novemberében módosított alapszabályzatának előírásai miatt nem folytathatta elnöki tevékenységét. A statútum szerint ugyanis összeférhetetlen, ha egyazon személy vezető tisztséget tölt be az MPP-ben, ugyanakkor más politikai alakulat választott képviselője. Kulcsár-Terza esetében az RMDSZ-listán szerzett parlamenti képviselői pozíció jelentette az összeférhetetlenséget. A módosított alapszabályzat szerint egy másik oka is volt megyei elnöki tisztsége alóli felmentésének: a hatékony és eredményes munkavégzés érdekében az alakulat igyekszik szétválasztani a kötelékeiben tevékenykedő személyek feladatköreit. „A parlamenti mandátum mellett döntöttem. Úgy gondolom, hogy szükség van Bukarestben legalább egy emberre, aki felvállalja a nemzeti ügyeket” – jelentette be az ülésen Kulcsár-Terza József.

„Az elkövetkező két évben négy választás lesz. A Magyar Polgári Párt számára különösen fontos az önkormányzati és a parlamenti választásokon való megmérettetés, ezért meg kell erősíteni meglévő szervezeteinket, újakat kell létrehozni. Ezt tartom legfőbb feladatomnak” – mondta az újonnan választott megyei elnök. Csáki Attila hozzátette, céljai eléréséhez segítségére lesz az a tudás és tapasztalat, amit a korábbi években Árkos község alpolgármestereként, az utóbbi időben pedig a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei szervezetének elnökségi tagjaként és az MPP megyei szervezetének ügyvezető elnökeként szerzett.

Bár nem lett volna köteles, az ülésen lemondott megyei alelnöki tisztségéről Pethő István, arra hivatkozva, hogy január 12-től ő tölti be az országos választmány elnöki pozícióját. Így a megyei döntéshozó testület új alelnöknek Román Attilát választotta meg. A Csáki Attila elnökké választásával üresen maradt elnökségi tagi tisztséget Benkő Árpád Jenőre bízták.

Az ülésen részt vevő Mezei János pártelnök üdvözölte új tisztségükben a megválasztott személyeket, ugyanakkor kiemelte Kulcsár-Terza József eddigi politikai tevékenységének fontosságát. Hozzászólásában hangsúlyozta, a Magyar Polgári Párt cselekvő pártként kíván jelen lenni a politikai palettán, arra törekszik, hogy valós megoldásokat találjon a romániai magyarság problémáira.

Az ülésen szóba került a közelgő európai parlamenti választások témája, a nemzeti szimbólumok szabad használatának kérdésköre, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem aktuális helyzete, valamint a csíkszeredai börtönben ártatlanul raboskodó Beke István és Szőcs Zoltán ügye is. A jelenlévők egyetértettek: a Magyar Polgári Pártnak határozottan és következetesen kell kiállnia a nemzeti ügyekben és a várt eredményekért minden békés eszközt meg kell ragadnia. (-kas)