Ő, miután hamis okirattal való visszaélés vádjával törvényszék elé állították, az utolsó szó jogán alaposan kipakolt. Nyilvánosan mesélte el: „miként működik a rendszer, amely az igazgatótól a takarítónőig csalások és jogtalanságok hálózatát működteti”. Privát példája alapján mutatta be, hogyan avatkoznak be a pártok a különféle közintézmények alkalmazottjainak kiválasztásába. (Nesze neked kompetencia!). A Nemzeti Liberális Párt (Iohannis pártja) Kolozs megyei elnökének sofőrjéből a pártvezetés előbb a villanyvállalat, később a repülőtér igazgatói, és végül a megyei tanács elnöki székébe röpítette Seplecant. Mondhatni, hogy Amerikával vetekszünk, és kis hazánk is a korlátlan lehetőségek (vagy lehetetlenségek?) országa.

Ha szegény valahová kezdőként ment, akkor is mint igazgatót alkalmazták. Mint mondta, kapott egy 2000 eurós fizetést, autót a feneke alá. Ingyen persze nem adnak semmit, és ezért aztán később természetesen fizetnie kellett. A politikai alapon kinevezettek előre taszigálásukért tartoznak a pártnak, és aztán például még egy bűnvádi eljárás el nem kezdését is el tudják intézni nekik egy olyan ügyész segítségével, akinek gyerekét korábban egy közintézménybe beszerezték. Az elv, amivel hatalmas karriert lehet befutni: „én segítettelek téged, te támogatsz engem” – állította. Mondhatnánk, hogy kéz kezet mos alapon, ha nem lennének oly sokan, akiknek piszkos a keze. Szerencsére mindenki tudja, kinek mivel tartozik, és alkalomadtán azért fizet is. Az elnyert beosztásokhoz felkészültség nem is szükségeltetik, de néha nem árt egy diplomát felmutatni, ami ugyebár nálunk egyáltalán nem probléma, mert van elég diplomagyár, hideg egyetem, ahol olcsón nyomtatják azokat. Seplecant is azzal vádolják, hogy hamis a Spiru Haret Egyetem által kibocsátott diplomája, mert azok két oklevelet adtak ki egy szám alatt. Tegyük hozzá, hogy mostani pénzügyminiszterünk is kapott tavaly egy diplomát a hírszerzési akadémiától egy másfél hónapos posztgraduális kurzus el(nem)végzése után, ahol – saját bevallása szerint – nem is járt, sőt, még az elnyert oklevél után sem méltóztatott elmenni, ezért azt készen hazaküldték neki. A napokban egy újabb botrány kerekedett, miután kiderült, hogy ha valaki három év alatt 2000 lejt kifizetett, akkor olyan orvos-asszisztensi diplomát kapott, amit az egész Európai Unióban elismertek és még érettségi diploma sem kellett a beiratkozáshoz. Ezt a módszert az orvosi egyetemek esetében is lehetne alkalmazni, hadd emelkedjen az unióban is az egészségügyi ellátás színvonala.

Egy versenyvizsga is úgy történik, hogy arra bárki jelentkezhet, de csak az nyerhet, akinek nyernie kell. Mindezek mellett jó óvatosnak lenni és vigyázni, mert ha kiesik az ember a kegyekből, „hozzá nem értés” indokkal egy-kettőre meg tudnak szabadulni a korábban kiválónak tartott személytől, ahogy most Seplecant kizárták még pártjából is. Pártbéli ellenfelei fúrták meg, akik a vád szerint nem voltak hajlandók törvénytelen utasításait végrehajtani. Úgy tűnik, tévedett valahol, nem tartotta be a maffia valamelyik szabályát, és most ráadásul a hallgatás törvényét is megszegte. Szerencse, hogy nálunk nem divat a kivégzés, mert pártja hozzá is elküldené valamelyik tagját, aki tartozik a pártnak, és kinyírnák. Úgy kellett neki, ha nem állt át egy másik pártba, mondjuk a szociáldemokratákhoz, mert nálunk nagy divat a pártváltás, mivel egyáltalán nem létezik úgynevezett pártideológia, és olyan parlamenti képviselők is vannak, akik már minden pártban megfordulták magukat.

Bár, mint Seplecan állítja, a hatalomváltásnak sincs különösebb jelentősége, mert a hatalmon lévők midig beépítik embereiket a rendszerbe, akire később számíthatnak, és mindenki hozzáidomul a megváltozott körülményekhez.