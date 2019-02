Sepsikőröspatakon elűzték a telet

Rézfúvósok zenéjétől volt hangos Sepsikőröspatak vasárnap délelőtt. Az utcákat véresnek tűnő ruhákban és félelmetes maszkot viselő emberek lepték el. Hiába próbáltak rémisztőnek tűnni, nem sikerült: érkezésükre a kapuk nem bezárultak, hanem megnyíltak, a nők nem futottak el, a férfiak nem fogtak fegyvert, hanem édességet, italt kínáltak és pénzbeli adományt is ajánlottak. Mert a szokást, mely szerint minden január utolsó vagy február első vasárnapján farsangolók járják végig a falut, mindenki jól ismeri.

A kőröspataki farsangolást bő negyven esztendeje, a helyi önkéntes tűzoltócsapat vezetője, Váncsa György honosította meg. Ezért szervezik hagyományosan a tűzoltók, és ezért (is) tisztelegnek ilyenkor legendás vezetőjük sírjánál. Szígyártó András elmondása szerint mindenhol nagyon jól fogadták, pénzből is jól gyűlt, így a maguk részéről a súlyos beteg Karácsony Nándor orvosi kezeléséhez ezer lejjel járulhatnak hozzá. „Édesapja önkéntes tűzoltótársunk, de Nándor is támogatott, ha tehette, velünk jött versenyeinkre, így igencsak kötődünk hozzá, s nem volt kétséges, hogy amivel tudjuk, segítjük gyógyulását” – mondotta az az egyik fő szervező.