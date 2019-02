Emlékezés színes álmai

Elsőként Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ vezetője köszöntötte az érdeklődőket, mondván, hogy megtiszteltetés számára otthont adni ennek a kiállításnak. Elmesélte, hogy az ismeretterjesztő katalógus készítése közben, ahogy kinagyítva átbogarászta a képeket, kiderült számára, hogy semmivel sem gyengébb minőségűek ezek a művek, mint amilyenekkel dolgozni szokott. Ezért szerinte nem is kellene felcímkézni ezeket a roma címkével, inkább az őszinteségükről, nyitottságukról kellene beszélni, mert elsősorban az a mérvadó.

Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókjának igazgatója és Lázár-Prezsmer Endre, a MUKKK Kulturális és Ifjúsági Egyesület vezetője elmondták: azért lettek társszervezők, mert bennük is megfogalmazódott, hogy ezt a kiállítást be kellene mutatni Sepsiszentgyörgyön, miután megismerték Budapest belvárosában a Kugler Art Szalon nevű varászlatos helyet, mely egy rég elfelejtett világot idéz, ahol a polgári élet és a művészet összekapcsolódott. Azt is jelezték, hogy szeretnének folyamatos kapcsolatot kialakítani a Kugler Arttal, és a későbbi eseményekbe a társművészeteket is bevonnák, például a filmművészetet, textilművészetet – Szebeni Zsuzsát már erre az alkalomra is a Romani design öltöztette.

Kőszegi Edit, a Kugler Art művészeti vezetője arról mesélt, hogy sok évvel ezelőtt Szuhay Péterrel együtt dokumentumfilmeket készített roma témában, és megismervén ezeket a művészeket, rádöbbentek: feltétlenül lehetőséget kell adni a megmutatkozásra annak az izgalmas szemléletnek, elementáris erőnek, amit ők képviselnek. Sokan sokféleképpen jellemzik őket, de nekik ritkán van lehetőségük a bemutatkozásra és arra, hogy elmondják véleményüket a világról – mutatott rá a galéria vezetője, hozzátéve, hogy a kiállításon látható videóbejátszások a Cigány-kép – Roma-kép című film részletei.

Ezután Szuhay Péter, a kiállítás kurátora szólt a közönséghez, kifejtve, hogy a cigányság nemzetté válásának folyamata csak a 20. század utolsó harmadában indult el, akkor döntötték el az első cigány művészek, hogy elindítják saját értelmiségi mozgalmukat. 1979-ben tartották az autodidakta cigány művészek első országos tárlatát, a 80-as évek végén pedig a budapesti Néprajzi Múzeumban is szerveztek egy cigány témájú kiállítást azzal a céllal, hogy toleránsabbá, megértőbbé tegyék a nagyközönséget a romák iránt. Ezután a Soros Alapítvány támogatásával elkezdődött egy komoly gyűjtés a múzeum cigány gyűjteményének létrehozása érdekében, 1998-ban pedig a volt szocialista országok közösen szerveztek egy különböző roma csoportokról szóló hatalmas kiállítást. Ebből a több száz darabból álló gyűjteményből sajnos mindeddig még nem jött létre romamúzeum, de 2007-ben megszületett a Kugler Art Galéria, melynek képei a világ számos országába eljutottak. Szuhay Péter végezetül külön is bemutatta a kiállított képek alkotóit, beszámolójából pedig igen sajátos élettörténetek tárultak elénk.