A Szatmárnémeti VSK gárdája a Promise Amukamara, Kádár Annamária, Dlesha Lloyd, Andra Mandache és Brittany Denson ötössel kezdte a szombat esti összecsapást, a Sepsi-SIC együttesénél pedig Annemarie Gödri-Părău, Ioana Ghizilă, Marina Solopova, Peyton Whitted és Kristina Higgins lépett pályára. Két-két kihagyott támadással indult a Piros csoport 7. fordulójának rangadója, a találkozó első pontjait – büntetőből – Denson szerezte. A folytatásban szintén ő volt eredményes (4–0), majd következett Ghizilă triplája és Higgins pontjai, amivel először vezetett a bajnok (4–5). A lassan játékba rázódó szentgyörgyiek jó pillanataikra Lloydtól kaptak frappáns választ, miután a szatmári egymaga hozott össze egy 5–0-s rohamot (9–5). Az első negyed hátralévő részében felváltva szereztek kosarat a csapatok, s bár a szatmáriak irányították a küzdelmet – szerencsénkre –, nem tudtak komolyabb előnyt összedobálni (16–12). Mandache kosarával indult a második szakasz, s Anca Șipoș és Gördi-Părău hármasával a 12. percben 18 egyenlőre hoztuk a meccset. Lloyd tripláját Higgins kosara és Ghizilă két távoli dobása követte (21–26), s ügy tűnt, magukra találtak a zöld-fehér mezes lányok. A következő pillanatokban vendéglátóink gyorsan felzárkóztak (25–26), de nekünk sikerült újból meglépnünk (25–30). Az első félidő hajrája a VSK-ról szólt, amely minden hibánkat kihasználta, de a Sepsi-SIC még így is egypontos előnnyel vonult szünetre (32–33).

A piros-fehérek a harmadik negyedre is át tudták menteni az előző játékrész végén mutatott remek teljesítményüket, és a 25. percben Denson, Amukamara és Andreea Huțanu kosarának is köszönhetően már 40–33-ra vezettek. Ekkor Gördi-Părău pontozott a büntetővonalról, és további négy percig ez volt csapatunk egyetlen kosara. Ez idő alatt a jól védekező szatmári gárda szárnyalt és gyártotta a pontokat (47–34). A 29. percben Higgins először volt eredményes akcióból, s a negyed hajrája kiegyensúlyozott küzdelmet hozott (49–40). A záró tíz perc elején Solopova büntetőből felhozta jelenlegi csapatát 7 pontra (49–42), de volt együttesétől gyorsan jött a válasz (51–42). A 34. perc elején 53–47 volt az állás, s még élt a remény a Székely Légió helyszínen szurkoló tagjaiban. Sajnos, a folytatásban sem a védekezésünk, sem a támadásunk nem működött jól, s a mieink hibáit kihasználva parádézó szatmáriak egyoldalúvá tették a mérkőzés hátralévő részét. Az utolsó két percben már 20 pontos volt a VSK előnye (69–49), amely a véghajrában sem lazított, és 76–51 arányban magabiztos győzelmet aratott.

A találkozó legjobbját a nyertes szatmári csapat adta, miután Denson 11 lepattanóval és 27 ponttal járult hozzá a házigazdák elsöprő sikeréhez, ám rajta kívül Lloyd, Amukamara és Huțanu is legálabb 10 ponttal zárta a meccset. A vereség ellenére továbbra is listavezető Sepsi-SIC együtteséből a 17 egységet szóró Ghizilă jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Piros csoport 7. forduló: Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC 76–51 (16–12, 16–21, 17–7, 27–11). Szatmárnémeti, Both Katalin Sportterem. Mintegy 400 néző. Vezette: Bogdan Podar, Vlad Potra, Tiberiu Șerbulea. Szatmár: Lloyd 12/6, Amukamara 16, Kádár, Mandache 9/3, Denson 27/3–Oláh 2, Pop, Lazăr, Baltic, Huțanu 10. Edző: Maikel Lopez. Sepsi-SIC: Ghizilă 17/15, Solopova 7/3, Gödri-Părău 11/6, Whitted 3, Higgins 10–Demeter, Mîrne-Nagy, Șipoș 3/3, Slamová, Jankó. Edző: Zoran Mikes.

A Piros csoport nyolcadik, hétközi körében szabadnapos a Sepsi-SIC, amely legközelebb február 13-án a 9. fordulóban a Konstancai Phoenix vendégeként lép pályára. (tibodi)