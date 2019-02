A Nagy Mózes SK győztes gárdája első számú kiemeltként indult a csapatbajnokságon, s a papírformát érvényesítve a Canea-Kocsis, Márton, Pribeagu és Cueşdean alkotta négyes simán menetelt a döntőig. A legények az első tizenhat között 3–0-s győzelemmel kezdtek Zilah ellen, majd ugyanilyen arányban nyertek a Bukaresti CSTA és Beszterce II. alakulata ellen. A nyolc között szintén 3–0-ra verték a Giurgiu és a Craiova együttesét, majd a legjobb négyben a Beszterce I.-et gyűrték le 3–2-re. A fináléban szintén 3–2 arányban bizonyultak jobbnak a Bukarest CSTA csapatával szemben. „Ez a siker hatalmas mérföldkő számunkra. Folytatjuk a kemény munkát, szeretnénk ebben a formátumban megtartani ezt a csapatot” – nyilatkozta érdeklődésünkre Kerekes Barnabás edző.

A céhes városbéli klub második fiúcsapata – Sterczer Zalán, Fekete Tamás, Kozman Balázs, Handra Márk – sikerrel vette a selejtezőkört, ám a legjobb tizenhat között megálljt parancsoltak nekük, és így be kellett érniük a 16. hellyel. A Tamás Vivien, Bejan Hanna, Canea-Kocsis Abigél és Balázs Boglárka összetételű lánycsapat is bejutott a legjobb tizenhatba, ahol végül ők is a 16. helyen zártak.

A Sepsi ISK csapatát ezúttal baróti fiúk alkották, akiknek ez volt az első tapasztalatuk hivatalos versenyen, és nem sikerült továbbjutniuk selejtezőcsoportjukból. A viadalon a sepsiszentgyörgyi Teodora Simon is érdekelt volt, aki Cristian Sângeorzannal, valamint Patricia Pălteannal alkotva közös frontot, hat győzelemmel és mindössze egy vereséggel országos bajnok lett a Besztercei Sportprogramos Líceum színeiben. (tif)