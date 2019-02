A szombaton és vasárnap megtartott megmérettetés előtt Barta Róbert érdeklődésünkre elmondta, hogy az idény legnehezebb versenye előtt állnak, hiszen a Tusnádfürdő Kupa szervezői sok emelkedővel teletűzdelt pályát jelöltek ki a résztvevők számára. Mindkét nap kellemes idő fogadta a versenyzőket, ám ennek ellenére nagyon jeges volt a kijelölt útvonal, és ez roppant megnehezítette mind a négylábúak, mind hajtók dolgát. Ezt mi sem jelzi jobban, mit az a tény, hogy a tizennyolc induló közül csak tizenegy ért célba, miután hat nem tudta befejezni a versenyt egy fogatot pedig kizártak.

A megyeszékhelyi csapat a C2-es kategóriában és a 7,4 km távon állt rajtvonalhoz, amit szombaton 1:03:57 óra alatt teljesített, míg vasárnap, valamivel jobb időt futva 57:39 perc alatt értek célba. Összesítésben ez 2:01:36 órát jelentett, amivel Bartáék negyedikek lettek.

– Ez a versenyünk is jó és szép volt. A szombati szakasz amolyan felfedezőút volt a kutyáim számára, ám ennek ellenére jól mentünk. Jeges volt a pálya és ezt a malamutjaim nem igazán szerették. Megítélésem szerint vasárnap már rosszabbul ment nekünk, de az időeredményünk egy picit ellentmond nekem. Helyenként veszélyesé is vált a pálya, s a meredek lejtőket csak nagyon óvatosan lehetett teljesíteni. Mindent összevetve elégedett vagyok az eredménnyel – értékelt a verseny után Barta Róbert.

Eredmény (C2-es kategória/7,4 km): 1. Consatntin Grosu (41:32 perc/42:145 perc) 1:24:17 óra, 2. Gică Basarab (49:47 perc/48:59 perc) 1:38:46 óra, 3. Daniel Tentiș (52:24 perc/54:44 perc) 1:47:09 óra, 4. Barta Róbert (1:03:57 óra/57:39 perc) 2:01:36 óra.

A hazai kutyaszánhúzó idény következő és várhatóan utolsó versenyét is a szomszédos Hargita megyében tartják, ahol február 9–10-én kerül sor a Borszék Kupa újabb kiírására, amelyen azonban már nem lesz ott a szentgyörgyi Barta Róbert. (tibodi)