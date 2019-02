A kevés hazai nézőt felvonultató stadionban a közel 150 székely szurkoló biztosította a hangulatot, ám az esélyesebbnek tartott piros-fehérek ezúttal sem bírtak az Ilfov megyei csapattal. A mérkőzés elején többnyire a mezőnyben zajlott a játék, az első kapura lövésre a 13. percig kellett várni, Florin Ștefan szabadrúgása után a védők közül kiemelkedő Adrian Rus fejes próbálkozását Cosmin Vâtcă könnyedén védte. Nem sokkal később a házigazdák vezetéshez jutottak egy szépségdíjas találatnak köszönhetően, Ousmane Viera röviden szabadított fel, a jobb oldalon figyelmesen helyezkedő Ricardinho pedig 18 méterről ballal védhetetlenül kilőtte a jobb alsó sarkot (1–0).

A Sepsi OSK tíz perccel később egyenlített, Igor Jovanović passzolt kiválóan a megiramodó Ibrahima Tandia elé, aki a tizenhatos vonalon belül kicselezte a védőket, majd a keresztléc alá bombázott (1–1). A francia-mali csatár idénybeli kilencedik gólját szerezte. A 36. percben Mihai Căpățână szöglete után Ionuț Balaur kapásból vette célba a kaput, Niczuly Roland védeni próbált, ám nem érte el a labdát, amelyet a mellette álló Gabriel de Moura kicsit megkésve tudott a gólvonal közeléből visszarúgni a mezőnybe, a játékvezető pedig érvényes gólt ítélt (2–1).

A vendégeknél a szünetben a védekező középpályás Adrian Rus helyett a csatár Marko Simonovski lépett pályára, azonban a támadójáték nem javult. Tandia többször is lesen volt az indítások alkalmával, a francia-mali játékos bal oldali beadásairól pedig folyamatosan lekéstek a csapattársak, pedig egy alkalommal Jovanović egyenlíthetett volna. A sereghajtó a 62. percben harmadszor is eredményes volt, Ion Gheorghe bal oldali szabadrúgását az ezúttal is beragadó védők mögül kilépő Richard Gadze közelről a hálóba pöckölte (3–1).

Az FC Voluntari kétgólos előny tudatában sem kapcsolt vissza, a 78. percben egy ellentámadás után negyedik gólját is megszerezte, Alexandru Răuță passzolt a védők közül kilépő Alexandru Tudorie irányába, aki Jovanović mellett könnyedén a hosszú sarokba gurított (4–1). A piros-fehérek csak a 90. percben Yasin Hamed révén tudtak szépíteni, a csereként pályára lépő labdarúgó Tandia pontos átadását a tizenegyesponttól lőtte a kapu közepébe (4–2), ám csapata kétgólos vereséget szenvedett. A találkozót megelőzően a román élvonal második legjobb védelmével rendelkező háromszéki csapat a szezon során először kapott négy gólt egy mérkőzésen, korábban hármat is csak az újonc FC Hermannstadt tudott szerezni ellene.

Eugen Neagoe értékelt

„Szégyenteljesen veszítettünk az FC Voluntari ellen, az ellenfelünk megérdemelten győzött, és Cristiano Bergodi edző is dicséretet érdemel. Sajnos, úgy léptünk pályára, hogy közben azt hittük, csak azért, mert megjelentünk, megkapjuk a három pontot. A mérkőzés előtt többször is felhívtam a játékosok figyelmét, hogy az FC Voluntari jó csapat, értékes játékosokkal, és ha nem leszünk felkészültek megfelelő hozzáállással, agresszivitással, önfeláldozással, nem nyerünk, és ez végül meg is történt. Nem voltunk ugyanaz a csapat, amely decemberben vagy akár az elmúlt 21 fordulóban játszott. Több egyéni hibát vétettünk a rögzített helyzeteknél, túlságosan nyugodtak voltunk, későn érkeztünk meg az ellenfél támadóit akadályozni a lövésekben. A labdarúgás megbüntet, amikor nem vagy felkészült, ezt pedig megtapasztalhattuk” – nyilatkozta a mérkőzés után a vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 22. forduló: FC Voluntari–Sepsi OSK 4–2 (2–1).

Voluntari, Anghel Iordănescu Stadion, mintegy 400 néző. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești). FC Voluntari: Vâtcă–Signorelli, Balaur, Russo, Ricardinho–Gheorghe, Răuță, Căpățână, G. Deac (F. Bălan, 90+2.)–Tudorie (I. Bălan, 86.), Gadze. Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Sepsi OSK: Niczuly–De Moura, Viera, Jovanović, Sato–Velev, Rus (Simonovski, 46.)–Drăghici (Hamed, 63.), Vașvari, Ștefan (Carnat, 70.)–Tandia. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerzők: Ricardinho (14.), Balaur (36.), Gadze (62.), Tudorie (78.), illetve Tandia (24.), Hamed (90.). Sárga lap: Căpățână (21.), illetve Viera (66.).

További eredmények: Concordia Chiajna–FC Botoșani 0–1 (gólszerző: Fabbrini 72.), Medgyesi Gázmetán–Astra Giurgiu 1–1 (gsz.: Chamed 45., illetve Butean 67.), Dunărea Călărași–FCSB 1–1 (gsz.: Ndiaye 31., illetve Man 17.), Kolozsvári CFR–FC Hermannstadt 1–1 (gsz.: Țucudean 78., illetve Tătar 30.), FC Viitorul–Craiova 0–0.

A rangsor:

1. CFR 13 8 1 36–13 47

2. FCSB 12 5 5 41–25 41

3. Craiova 11 6 5 37–19 39

4. Viitorul 10 4 8 25–23 34

5. Sepsi OSK 9 6 7 31–23 33

6. Astra 8 8 6 29–21 32

7. Hermannstadt 8 5 9 23–23 29

8. Botoşani 7 8 7 27–30 29

9. Medgyes 7 8 7 24–29 29

10. Jászvásár 8 4 9 26–32 28

11. Dinamo 5 7 9 22–34 22

12. Călărași 3 9 10 14–24 18

13. Chiajna 4 5 13 16–38 17

14. Voluntari 3 7 12 25–42 16

A 23. forduló programja: * február 8.: Astra Giurgiu–FC Viitorul (20 óra) * február 9.: Sepsi OSK–Dinamo (20 óra) * február 10.: Dunărea Călărași–Concordia Chiajna (12 óra), Jászvásári Poli–Medgyesi Gázmetán (18:30 óra), Craiova–Kolozsvári CFR (21 óra) * február 11.: FC Botoșani–FC Voluntari (17 óra), FCSB–FC Hermannstadt (20 óra).