Leölik az őrkői disznókat /Frissítve/

Maszkkal és védőruházatban dolgoztak hétfő délelőtt az érintett őrkői gazdaságokban a megyei állategészségügyi- és élelmiszer-biztonsági igazgatóság szakemberei. A közelükben kíváncsiskodó embereket számos csendőr tartotta távol a beavatkozások helyszínétől. Ennek ellenére sokan figyelték távolabbról is, amint egy kis utca udvaráról markolóval hozták ki a leölt sertést, miközben a szakemberek sűrűn fertőtlenítettek. Egy középkorú asszony aggódva érdeklődött, mi lesz most azokkal, akiktől a disznókat elveszik? Ő egy idős asszony érdekében emelt szót, aki egyedül neveli beteg gyermekét, nekik bizony sokat számított ez az állat – mondta. Az utcákon, kapualjakban összegyűlt emberek a kialakult helyzetről beszélgettek. Mint Sikó-Barabási Sándor korábban fogalmazott: ők sem örvendenek a kényszerintézkedésnek, de csak így tudják megakadályozni a rendkívül fertőző kór terjedését.

Időközben egy sepsikőröspataki gazdaságban elhullott disznó esetében is felmerült a sertéspestis gyanúja, az erre vonatkozó vizsgálatok eredményét egyelőre várják még.

Frissítés:

Vészhelyzet Sepsikőröspatakon is

Ma délután Sepsikőröspatakon is beigazolódott: a községben is felütötte fejét az afrikai sertéspestis, és elrendelték a karantént – tájékoztatta a Háromszéket Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos.

A szóbeszéd szerint az érintett gazda négy disznóját vitte el a betegség – ám ez az információ több sebből is vérzett. Először is, mert nem négy, hanem egy haszonállat szenderült jobblétre a hétvégén, a jelek pedig arra engednek következtetni, hogy mégsem a rettegett kór végzett vele. Mint a tulajdonostól megtudtuk, a disznón már a múlt héten észrevették, hogy beteg, ezért kihívták Kölcze Gyula körzeti állatorvost, majd Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos is megvizsgálta a gyanúsnak vélt állatot, s akkor úgy találták, nem a pestis jeleit mutatja, gyomorgyulladással kezdték kezelni. Most, hogy a sertés elhullott, biztonságból mégis elszállították, hogy felboncolhassák, és kizárják vagy megerősítsék, tényleg az afrikai sertéspestis ütötte fel fejét Sepsikőröspatakon.

A község polgármestere, Kisgyörgy Sándor úgy nyilatkozott, délutánig több elhullt állatról szóló bejelentés nem érkezett. Amúgy készenlétben állnak, követik a híreket, az állatorvosi hatósággal pedig készek mindenben együttműködni. A község gazdalajstromának tanúsága szerint közel ezer darabra tehető a sertésállomány. (hecser)