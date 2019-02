Célunk az, hogy az egykori minorita rendházat újjáépítsük és megtöltsük élettel, elsősorban fiatalokkal. Több tárgyalás után lassan eljutottunk odáig, hogy a kivitelezéssel foglalkozhatunk és reményeink szerint a felújítási munkálat két év alatt be is fejeződik – jelentette be tegnap Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere, aki Böjte Csaba ferences szerzetessel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökével és Fejér László Ödön szenátorral tartott közös sajtótájékoztatót a városháza dísztermében.

Böjte Csaba ferences szerzetes elmondta: mivel a minorita rendházat ferencesek hozták létre, kötelességének érezte megmenteni az utókornak ezt az épületet. Sikeres pályázaton vannak túl, a javításhoz szükséges pénz is a birtokukban van, ezért a hivatalos engedélyek beszerzése után remélhetően április elején elkezdődhetnek a munkálatok. A Conico cég árajánlatát fogadták el, velük zajlanak a tárgyalások a kivitelezési szerződés aláírása érdekében.

A ferences szerzetes azt is elmondta, hogy az általa vezetett alapítványnak Csíkszentsimonban van egy olyan intézménye, ahol a lovászattól a mezőgazdasági gépszerelésen át a méhészetig minden mezőgazdasággal kapcsolatos tudást igyekeznek megtanítani a diákoknak. A tanulóknak az állami iskolában hegyvidéki sajátosságokra figyelő gazdaképzést nyújtanak, délután pedig kollégiumi szinten tanulnak tovább és gyakorolják azt, amit az elméletben elsajátítottak. Négy éve működik ez a képzés a Csíki-medencében, és eddig minden végzős munkahelyet kapott. Böjte Csaba szerint hasonlóan működhetne ez Kézdivásárhelyen is, itt a délutáni oktatás során kézművességgel foglalkozhatnának. A szociális kollégiumban negyven-ötven személyt fogadnának. A tervek szerint 2020 szeptemberében már be is lehetne iskolázni az első tanulókat.

Fejér László Ödön arra emlékeztette a sajtó képviselőit, hogy ezelőtt négy esztendővel Lemhényben találkozott Csaba testvérrel, és akkor került szóba a minorita rendház felújítása. Ugyanabban az évben megalakították a Böjte Csaba gyermekeit támogató kézdivásárhelyi baráti társaságot, és akkor indult el a pénzkeresés is a tervezésre és a felújításra. A tervezési kiadások egy részét a városháza, másik részét pedig a baráti társaság állta, és a felújításhoz szükséges pénz java részét a magyar kormánynak köszönhetik. A felújítás után a minorita rendház a város egyik gyöngyszeme lesz – hangsúlyozta a honatya.