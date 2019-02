Orbán László esperesre emlékeznek A kolozsvári Verbum Kiadó gondozásában Találkozásra várva címmel könyv jelent meg Orbán László gyergyóremetei esperes naplójegyzeteiből, amelyet ma mutatnak be Sepsiszentgyörgyön. A Szent József-templomban 18 órakor szentmisét celebrálnak Orbán László esperes lelki üdvéért, majd 19 órakor kezdődik a könyvbemutató a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A kötetet Daczó Katalin újságíró és Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete község polgármestere, valamint Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó vezetője mutatja be. A könyv a helyszínen 40 lejért megvásárolható.

Színház

HAHOTA. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaréja Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma, 6-án, 7-én és 8-án 17 és 20 órától tekinthető meg. Az előadásokra minden jegy elkelt.

GÓBÉ FARSANG. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes február 19-én, kedden 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében játssza Góbé farsang című előadását. Érdeklődni, jegyet vásárolni a 0267 312 104-es telefonon lehet.

Tánc

Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától a Háromszék Táncegyüttes Vágják az erdei utat... című előadása látható. Jegyár: 20 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban MA: 11 órától Asterix: A varázsital titka – francia animációs családi film, magyarul beszélő és Egy kutya hazatér – amerikai családi kalandfilm, románul beszélő; 16 órától – Aquaman – amerikai–ausztrál akció, kalandfilm, fantasy, román felirattal; 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, 85 perc, románul beszélő; 18.30-tól Vihar előtt – amerikai dráma, thriller, magyarul beszélő és Két királynő – angol életrajzi dráma, történelmi film, román felirattal; 20.30-tól Donyeci történetek – német–ukrán–francia–holland–román dráma, román felirattal; 20.45-től Pusztító – amerikai krimi-dráma, akciófilm, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV3 – MAGYAR ADÁS (válogatás). Ma 11 órától: Pódium – A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Nagy Botond rendezésében mutatta be Tennessee Williams klasszikusát, A vágy villamosát. Az előadás a belső szörnyetegeinkkel szembesít, valamint azzal a kérdéssel, hogyan élünk túl az általunk valóságnak nevezett világban. * A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes megalakulásától kezdve a magyar népi kultúra ápolását és továbbadását tűzte ki célul. Ez érhető tetten az Örökség – Dalok és táncok Csík vármegyéből című előadásukban is, amely a hagyományos székely falu életének jeles történéseit idézi fel. A darab vezérfonala egy falusi asszony, Csibi Istvánné Siklódi Marika önéletrajzi visszaemlékezésein alapszik, és az első világháború századik évfordulója kapcsán emléket állít a hősi halált halt katonáknak is.

Hitvilág

A PRO VITA HOMINIS TÁRSASÁG februári megbeszélése soron kívül ma 15.30-tól lesz a sepsiszentgyörgyi Romulus Cioflec utca 6/B/4. szám alatti irodában.

TRANSYLVANIA TO MAGADAN. Ma 19 órától a nagyajtai unitárius egyházközség Áldás Házában és csütörtökön 18 órától a baróti unitárius templomban Solymosi Zsolt világutazó unitárius lelkész, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója tart vetített képes úti beszámolót a 2018 nyarán megszervezett, 30 400 km hosszú, 65 nap alatt 14 országot és 10 fővárost érintő autós expedíciójáról, amelynek legtávolabbi célpontja a szibériai Magadan város volt.

Megjelent

A februári Székelyföld tartalmából: a Szépirodalom rovatban Lövétei Lázár László, Jenei Gyula, Bogdán László, Zalán Tibor, Voloncs Attila, Hegedűs Imre János, Bálint Tamás, Wirth Imre, Luzsicza István, Bíró József alkotásait olvashatjuk. A tavalyi diákpályázatban Fekete Vince: Családfa... avagy a szupermost generáció és az irodalom – 4.; Talán Vanda Helga: Hogy mit is jelentenek nekem?; Fancsali Kinga: Amit az ember gyermekkorában képes megúszni; Szabó Hedda: Édes; Buna Blanka Boróka: Családfa, Bălălău Brigitta: Narancssárga naplementék című írásait találjuk. A Varázsszemben Lazaság kell, nyugalom címmel Kiss Krisztina beszélgetett Török-Illyés Orsolya színművésszel. Az Aranyágban Útkeresésről és a míves zeneszerzésről címmel Sófalvi Emese beszélgetett Könczei Árpáddal. Az Ujjlenyomat rovatban Kovács Dénes: Az én életemről – közzéteszi: Simó Márton. A Műteremtésben Gazda József: Plusz-mínusz végtelen – Gondolatok Benedek József művészetéről. A Szemlében: Bene Zoltán: Szerelem, nosztalgia, történelem, Szeged (Temesi Ferenc: 49/49).

Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órakor Turisztikai fejlesztési lehetőségek Háromszéken-Erdővidéken címmel Szabó István, a Kálnoky Alapítvány projektmenedzsere (Brassó–Miklósvár) tart vetített képes előadást.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre 13. szám alatti Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma 8–17 óráig, Esztelneken a hé­ten naponta 9–17 óráig, Torján a héten naponta 8–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

GUZSALYAS. Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban ma gyermektáncház 16.30–17.30-ig; kézműves-foglalkozás, agyagozás 17.30-19.30-ig.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. facebook: @live­artdance­s­tudio.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

ÓVODANYITOGATÓ. A sepsiszentgyörgyi Csipike Napközi Otthon (Kriza János utca 1. szám, telefon: 0267 312 271) szerdán 10 és 12 óra között szeretettel várja a kiscsoportba jelentkező gyermekeket szüleikkel együtt egy jó hangulatú közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre.