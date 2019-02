A vidékfejlesztési terv első kiírásai 2015 őszén kezdődtek, majd évente újabb kiírásokra került sor. Az igazgatónő adatai szerint a megyei hivatalhoz letett pályázatok közül az országos kiválogatás és rangsorolás után 2016-ban (amely a program első tulajdonképpeni éve volt) összesen 62 pályázóval kötöttek szerződést közel 7,3 millió értékben. Ebből 6,34 millió euró az uniós vidékfejlesztési alapból érkezett, a különbség a román költségvetésből származó összeg. A vidékfejlesztési iroda ebből 6,2 millió eurót fizetett ki a vidékfejlesztési alapból, valamint közel 1 millió eurót a román költségvetés terhére. Így 2016-ban a hivatal közel 7,13 millió eurót juttatott el a sikeres pályázókhoz. 20 személy, illetve mezőgazdasági cég kapott támogatást nagy erejű traktorok, korszerű mezőgazdasági gépek, arató-cséplő gépek, krumpliválogatók vásárlására a 4.1-es intézkedésnél közel 5,6 millió euró értékben, 36 fiatalnak pedig 1,55 millió eurót fizettek ki megtelepedési, 40 vagy 50 ezer eurós támogatásként. 4 pályázóval kötöttek szerződést a kisgazdaságok támogatásánál (6.3-as intézkedés) és 2 személlyel a vidéki szolgáltatások fejlesztésénél (6.4-es intézkedés).

A következő évben, 2017-ben nagyon magas volt az érdeklődés a pályázatok iránt, a sikeresen pályázó mezőgazdászok száma is jelentősen emelkedett, ugyanakkor a pályázható keretösszegek is nagyobbak voltak, mint az előző évben. Összesen 157 pályázóval (PFA, mezőgazdasági profilú cég, termelői csoport, a 16.4-es intézkedés esetében pedig partnerségek) kötöttek kifizetési szerződést, a szerződések összege több mint 18 millió euró volt. Összesen 38 személlyel, céggel írtak alá szerződést a gazdaságok korszerűsítésére, emellett 97 fiatal gazda, 13 kisgazdaság, a 16.4-es intézkedésnél két partnerség, emellett egy termelői csoport írhatott alá támogatási szerződést. A vidéki szolgáltatások fejlesztésénél (6.2-es és 6.4-es intézkedés) hat személy illetve cég pályázott sikeresen. Az igénylésekből ebben az évben több mint 14 millió euró jutott a sikeres pályázók bankszámlájára az uniós vidékfejlesztési alapból, amelyhez hozzáadódott a hazai költségvetésből kifizetett több mint 2 millió euró. Így 2017-ben a pályázóknak kifizetett összeg több mint 16 millió eurót tett ki.

A tavalyi év folyamán a megyei vidékfejlesztési hivatal összesen 54 szerződést kötött, ebből 24 pályázatot a helyi akciócsoportokhoz tettek le a Leader-program keretében. 13 pályázati szerződést gazdaságok korszerűsí­tésére, ötöt fiatal gazdákkal, nyolcat kisgazdasággal, kettőt-kettőt partnerségekkel, illetve mezőgazdasági termékek feldolgozóival kötöttek meg. A visszaesés azzal magyarázható, hogy tavaly a pályázható keretösszegek is jóval kisebbek voltak, mint az előző években. A szerződések értéke több mint 6 millió euró volt, ebből 5,27 millió származott az uniós vidékfejlesztési alapból, a különbözet pedig a hazai költségvetésből.

A hivatal a tavalyi kifizetési igénylésekből eddig több mint 5,1 millió eurót már kifizetett a pályázóknak, itt is kevés már az elmaradás. A pályázati szerződések értéke és a kifizetett összeg közötti különbség abból adódik, hogy egyes intézkedéseknél (például a fiatal gazdák esetében vagy a kisgazdaságoknál) a pályázó két részletben kapja meg a támogatást, a két kifizetés között pedig akár 3 év is eltelhet. Hasonlóképpen történik ez a gazdaságok korszerűsítésénél is, ahol a gépvásárlások kifizetése is legtöbbször több részletben történik.

Összesítve a Cătălina Savin igazgatónő által bemutatott adatokat, a 2015 és a tavaly év vége közötti időszakban a megyéből összesen 273 személy, mezőgazdasági vállalkozás pályázott sikeresen, a velük megkötött szerződések értéke több mint 31,6 millió euró volt. Ebből 27,48 millió euró érkezett (vagy fog érkezni) az uniós vidékfejlesztési alapból, a különbség pedig a román költségvetésből.

A fenti statisztikákban nem szerepelnek azon pályázók és pályázatok, amelyeket közvetlenül a gyulafehérvári régiós központ vett át és kezelt. Ilyenek például a helyi tanácsok infrastruktúra-fejlesztési pályázatai, valamint azok, amelyek építkezést vagy felszerelési munkálatokat is magukban foglalnak. A kifizetett érték az említett időszakban több mint 28 millió euró volt, ebből 24,7 millió euró a vidékfejlesztési alapból származik. Ez nagyon jó aránynak tekinthető, hiszen a sikeres pályázók a szerződések összértékének közel 89 százalékát már bankszámláikon tudhatják. A kifizetett összeg pedig a beruházások megvalósítása által a megye mezőgazdaságának általános fejlődésében tükröződik.