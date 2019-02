A titkosszolgálatokon takarékoskodna Liviu Dragnea

„Azt gondolom, hogy a titkosszolgálatok pénzének egy részét például az egészségügynek lehetne adni. Szerintem az is egy nemzetbiztonsági probléma, hogy minden gyerek ingyen kapjon D-vitamint. (...) Ha ezeket a módosításokat nem teszi meg a kormány, majd javasolni fogom én a parlamentben” – mondta Dragnea az SZDP országos végrehajtó bizottsága ülésének végén.

Erre reagálva a kormányfő azt mondta az ülés után, hogy támogatja a kezdeményezést, de még nem született erre vonatkozó végleges döntés, így egyelőre azt sem kommentálta, hogy szükség lenne-e ez esetben a Legfelsőbb Védelmi Tanács hozzájárulására.

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter a téma kapcsán rámutatott, még vasárnap este megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a költségvetés tervezetében eredetileg a titkosszolgálatok számára elkülönített összegek egy részét átirányítsák az egészségügynek, és mihamarabb ismertetik a „végső változatot”. A tárcavezető ugyanakkor hozzátette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kormány kedden fogadja el a 2019-es állami költségvetés tervezetét.

A téma kapcsán Tăriceanu tegnap azt mondta, 15 éve folyamatosan nő a titkosszolgálatok költségvetése, és feltevődik a kérdés, hogy indokoltak-e ezek az emelések. „Valamiféle indoklásra mindenképpen szükség van, nem lehet arra hivatkozni, hogy titkosszolgálatokról van szó, mert léteznek szakbizottságok, amelyekben ezeket a dolgokat részletesen meg lehet tárgyalni” – fogalmazott a kisebbik kormánypárt elnöke, hozzátéve, bölcsen kell kezelni a rendelkezésre álló alapokat, és csak indokolt esetben kell növelni a szóban forgó intézmények büdzséjét.

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt vezetője rámutatott, hogy a titkosszolgálatok költségvetésére a pénzügyminisztérium tett javaslatot, majd azt jóváhagyta a Legfelsőbb Védelmi Tanács is, amelynek Viorica Dăncilă miniszterelnök az alelnöke, továbbá a védelmi miniszter, a belügyminiszter és más tárcavezetők is tagjai. „Úgy tűnik, Liviu Dragnea saját kormányának az ellenzékévé vált” – fogalmazott Orban. A liberális pártelnök ugyanakkor sci-fibe illőnek és hazugnak minősítette a 2019-es állami költségvetés tervezetét, és bejelentette: alakulata több módosító javaslatot nyújt majd be a parlamentbe ezzel kapcsolatosan.