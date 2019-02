Száznál több nagycsalád jelentkezett

Az első változás, hogy a kérvényeket, iratcsomókat bármikor be lehet nyújtani. Azokat, amelyeket a hónap 10. napja előtt adják be, még abban a hónapban elbírálják, a később érkezőket pedig a következő hónapban. A leglényegesebb módosítás az, hogy nem mindkét szülőtől követelik meg a munkahelyet, hanem csak az egyiktől; a könnyí­tést azzal indokolják, hogy nehéz 3–4–5 gyermeket naponta óvodába, iskolába indítani, hazahozni úgy, hogy közben a munkában is ott kell lenni. Egy kisebb igazítással egyértelműbbé tették a feltételeket is.

A kezdeményezést az ellenzéki EMNP részéről Bálint József is méltatta: szerinte ez a fiatal családok iránti törődésnek tekinthető, és az is örvendetes, hogy ilyen gyorsan, operatívan igazítják a helyzethez a szabályokat.

Nagycsaládnak az számít, ahol legalább három gyermek és legalább egy szülő van. Ha legalább az egyik gyermek 18 éven aluli, iskolába jár, és legalább az egyik szülő dolgozik, ugyanakkor nem tartozik a városnak, akkor a család ingyen parkolhat Sepsiszentgyörgyön, a kiskorú gyermekek és szüleik pedig negyedáron léphetnek be a város tulajdonában levő sportlétesítményekbe és művelődési intézményekbe: az uszodába, sóbarlangba, a strandra, a korcsolyapályákra, a sugásfürdői csobbanóba, kalandparkba, mászófalra, teniszpályára, erőterembe, a minigolf- és a sípályákra is, valamint a Kónya Ádám Művelődési Ház, a Tamási Áron és az Andrei Mureşanu Színház előadásaira, rendezvényeire. A kedvezmények igénybevételéhez fel kell mutatni a városháza által kibocsátott nagycsaládos igazolványt, ennek elvesztését vagy a családi körülmények megváltozását pedig öt napon belül be kell jelenteni.