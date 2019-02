Kőművesek és hegesztők kellenek

A legnagyobb igény a szakmunkásképzésben mutatkozik: 15 hegesztő-, 15 kőműves- és 13 asztalostanoncot várnak a munkaadók, de a vendéglátóipar is látható munkaerőhiánnyal küzd, 13 szakács és 12 pincér mellett 12 élelmiszeripari dolgozóra is szükség lenne a közeljövőben. A duális képzés 2017 őszén indult Sepsiszentgyörgyön, lényege, hogy a diákok valódi munkahelyeken tanulhatják ki szakmájukat, és ezért – az állami juttatás mellett – ösztöndíjat is kapnak. (demeter)