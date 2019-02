Mi, hol, mikor

Segítsünk felépíteni a leégett plébániát! Február 3-án a reggeli órákban leégett a sepsibükszádi plébánia. Nemcsak a plébánia épülete, hanem a benne lévő értékek nagy része is a tűz martalékává vált. Jakubinyi György érsek február 19-ére minden katolikus templomban gyűjtést rendelt el az egyházközség megsegítésére. Aki segíteni szeretne az újjáépítésben, megteheti a plébánia számláján: Parohia Romano Catolică Bixad Olt, CIF 11146886, IBAN RO46 RNCB 0124 0380 1796 0001 – BCR Sf. Gheorghe.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Esztelneken a héten naponta 9–17 óráig, Torján a héten naponta 8–17 óráig, Kálnokon ma 8–12 óráig az üzlet utcájában és 12–16 óráig az unitárius egyház utcájában, Zágonban csütörtökön 8.30–15 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör következő találkozóját ma 16.15-kor tartja a sepsiszentgyörgyi Babeş–Bolyai Tudományegyetem Shakespeare Termében (32-es terem), ahol Shakespeare Pericles című színműjének filmes válto­zatát lehet megnézni. Moderátor: dr. Nagy Attila akadémikus, Shakespeare-kutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET minden szerdán 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba.

ÓVODANYITOGATÓ. A sepsiszentgyörgyi Csipike Napközi Otthon (Kriza János utca 1. szám, telefon: 0267 312 271) ma 10 és 12 óra között szeretettel várja a kiscsoportba jelentkező gyermekeket szüleikkel együtt egy jó hangulatú közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma Gelencén 16–17.30 óráig a kultúrotthonban, 18–19.30 óráig a Jancsó Benedek Általános Iskolában fogadják az érdeklődőket. * Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és a dossziék összeállításában is. * Az igazolványkép elkészítése díjmentes. * Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540) vagy baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0734 640 118).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utca 13. szám alatti Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Színház

HAHOTA. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaréja Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma, 7-én és 8-án 17 és 20 órától tekinthető meg. Az előadásokra minden jegy elkelt.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház Ketten maradtak – Hamvas Béla nyomán című előadását a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában csütörtökön 19 órától játssza a Toldi-bérleteseknek; Jordi Galcerán A Grönholm-módszer című darabját pénteken 19 órától játsszák. Jegyár: 15, illetve 20 lej.

Bábszínház

A TÜNDÉREK TENYERÉN című babaszínházi előadást (rendező: Benkő Éva) a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház stúdiótermében február 9-én, szombaton és 16-án, szombaton 10.30 és 11.30 órától játsszák. Az előadásra a felnőtt- és a babajegy egyaránt 7 lejbe kerül. A foglalásokat a 0755 335 400-as telefonszámra (Csüdöm Eszter) várják. A helyek száma korlátozott, ezért mindenkit bátorítanak a mielőbbi foglalásra. Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen. További részletek a facebook.com/Cimborak oldalon olvashatók. Ajánlott életkor: 9 hónap–3 év, szülői vagy nagyszülői felügyelettel.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban MA: 11 órától A Grincs – amerikai animációs családi vígjáték, magyarul beszélő és Így neveld a sárkányodat 3.; 16.30-tól Egy kutya hazatér – románul beszélő; 16.45-től Asterix: A varázsital titka – magyarul beszélő; 18.30-tól Instant család – amerikai családi vígjáték, magyarul beszélő és Üveg – amerikai dráma, thriller, horror, román felirattal; 20.45-től Végtelen útvesztő – amerikai akcióthriller, horror, román felirattal; 21-től Pillangó – amerikai életrajzi dráma, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Zene

A magyarországi Ethnofil atmoszférák és hangulatok eklektikus kavalkádjába szippantja hallgatóit február 8-án, pénteken 21 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában. A zenekar világzenét kínál egy másik univerzumból, koncertjük olyan sajátos világot teremt, ahol a szabad zenélés és improvizáció uralkodik egy határok nélküli, mégis összefüggő rendszerben.

Kiállítás

A KUGLER ART SZALON Az emlékezés színes álmai című roma festészeti kiállítása február 28-áig hétfőtől péntekig 9–15 óráig tekinthető meg az Árkosi Kulturális Központ kiállítóterében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca, Bástya-ház).

VI. Savaria Filmszemle

A szombathelyi Médiaközpont 2019-ban is meghirdeti a Savaria Filmszemlét, amelyre május 22–24. között kerül sor. Dokumentumfilmek, játékfilmek és filmetűdök mellett idén a diákfilmesek pályaműveit is várják, műfaji megkötés nélkül. A filmszemle keretében ezenkívül háromnapos szakmai konferenciát is szerveznek. A VI. Savaria Filmszemlére a savariafilmszemle.hu honlapon található pályázati űrlap kitöltésével lehet nevezni. E-mail: savariafilmszemle@gmail.com; telefon: +36 20 549 5200.

Megjelent

A FEBRUÁRI KORUNK. A lapszám témája az utópiák. Különös jelenség: egykor az utópia volt a társadalomról való normatív (értékeket kijelölő) gondolkodás, sőt, a társadalomfilozófia egyik legfontosabb műfaja. Ma körülnézve azt tapasztaljuk, hogy nincs már utópia, ez a műfaj halott. Miért történt ez a váltás, és milyen domináns beszédmódokat hagyott maga után? A 20. századi nagy utópiák nyomorúsága, kudarca után a negatív utópia (disztópia) vált egyeduralkodóvá? Vagy az utópia nagyon is élő – és épp ez a baj vele? Ilyen és hasonló kérdésekre keresik a választ a szerzők, többek között Lánczi András (Az utópia sose halott), Czigányik Zsolt (Utópia és utópizmus: egy irodalmi és politikai fogalompár nyomában), Balázs Zoltán (Rend a neve mindennek), Gál Andrea (Kísérlet a magyar utópia vázlatos történetére), Erdei Lilla (Horror a disztópiában, disztópia a horrorban, avagy zsendül a magyar ugar?), Gombos Péter (A disztópiák alkonyatjától a disztópiák alkonyáig?), Kovács Barna (Sehol világ), Tamás Dénes (A megvalósult utópiák földjén), Kovács Gábor (Lewis Mumford és az ökológiai utópia születése), Marosán Bence Péter (Ökotópia: az ökocentrikus szocializmus elmélete). A lapszámot Juhos Sándor munkái illusztrálják, kapható a Háromszék újságosstandjain.