A Sárga csoport visszavágó sorozatának nyitómérkőzésén a Ljubomir Kolarević irányította Kézdivásárhelyi SE azt a marosvásárhelyi együttest fogadja, amellyel az aktuális szezonban már háromszor is találkozott, de még egyszer sem sikerült győznie ellene. Október derekán a céhes városbéliek 64–57-re kaptak ki idegenben, a decemberi visszavágót pedig hosszabbítás után, mindössze két pont különbséggel, 75–73-ra veszítették el. A bajnokság második szakaszában szintén decemberben csaptak össze újra az alakulatok, ekkor a kék-fehérek 72–46 arányban maradtak alul vásárhelyi vendéglátójukkal szemben. Mindkét gárda győzelemmel zárta a küzdelemsorozat előző körét: a háromszékiek 69–53-ra verték a vendég Alexandriát, míg a marosi lányok 64–59-re nyertek az Agronómia Bukarest otthonában. Az esti találkozó (játékvezetők: Vlad Antonio Sandu, Ștefan Atomulesei, Faluvégi István) előtt a 12 győzelemnél és mindössze 5 vereségnék járó VSK 29 ponttal vezeti a sárga hatost, míg a 7/9-es mutatóval rendelkező KSE 23 ponttal a negyedik. A 6. forduló további meccsei: február 12-én Rapid–Alexandria, február 20-án Nagyvárad–Agronómia.

A Piros csoportban is mától rendezik a visszavágók első körét, amiben nem lép pályára a Sepsi-SIC. A zöld-fehérek nélkül is érdekesnek ígérkezik a 8. forduló mindhárom összecsapása: a középszakaszbeli első sikerét az elmúlt hét végén begyűjtő Konstancai Phoenix a bajnoki címvédő sepsiszentgyörgyieket legyőző Szatmárnémeti VSK együttesét fogadja (16 óra), a Brassói Olimpia a Kolozsvári U együttesét látja vendégül (18.30 óra), míg pénteken a Târgoviște az Aradi ICIM ellen próbálja begyűjteni a két pontot (16.30 óra). (tif)