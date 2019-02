Tizenegyezer euróért kelt el Brâncuşi két levele

Továbbra is Nicolae Grigorescu a legkeresettebb román festő. Az Artmark aukciós ház csütörtöki árverésén két munkája is 20 ezer euró fölötti áron kelt el. Szintén csütörtök este cserélt gazdát 11 ezer euróért, a kikiáltási ár kilencszereséért, két kézzel írott Brâncuşi-levél is – írja a news.ro.