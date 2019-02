Kiadják a Zabhegyező szerzőjének eddig ismeretlen regényeit

J. D. Salinger, a kultuszregénnyé vált Zabhegyező szerzőjének eddig ismeretlen műveit fogják kiadni – jelentette be a szerző fia New Yorkban. Egyetlen megjelent regényét 1951-ben adták ki, ezt követően csak novellái jelentek meg, de nem hagyta abba az írást – tudatta Matt Salinger.

Arra a kérdésre, hogy eddig miért nem publikálták apja műveit, azt válaszolta, hogy azért, mert egyelőre nincs kiadásra kész állapotban az anyag. „Azt akarta, hogy összerendezzem, és miután gigászi feladatról van szó, ő is tudta, hogy ehhez sok időre lesz szükség” – magyarázta az író 58 éves fia. „Olyasvalakiről beszélünk, aki 50 éven át írt, anélkül hogy bármit megjelentetett volna, tehát rengeteg anyag gyűlt össze. Szó nincs vonakodásról vagy óvatoskodásról. Amint kész leszünk, megosztjuk műveit a nyilvánossággal” – fejtette ki Matt Salinger, hozzátéve, hogy ez várhatóan csak évek múlva lesz lehetséges. Jerome David Salinger száz évvel ezelőtt született New Yorkban és 2010-ben halt meg New Hampshire-ben. (Maszol)