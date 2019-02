Előző írásunk

Akarva-akaratlanul úgy alakult sok sepsiszéki településen, hogy folyamatos kihívást jelent a helyi közélet vezetése-alakítása, a község igazgatása. Nincs ez másként Uzonban sem, abban a község-mozaikban, ahol egyazon pillanatban több olyan beruházás is zajlik vagy van előkészítés alatt, amely az ott élők számára elengedhetetlenül fontos, olyannyira, hogy az esetleges késlekedés már-már sérti a helyi lakosság komfortérzetét. Hiszen a napi rosszkedvhez elég annyi is, hogy egy sáros utcát kelljen taposni a polgárnak. S ha kiderül olykor, mi is az akadálya a helyi infrastruktúra jobbításának, jogos felháborodás a reakció.