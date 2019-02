Mindenki tud vagy tudni vél valami fontos részletet. Akadnak, akik az érintett gazdát támadják: ő „hozta be” a faluba a betegséget, szégyellje magát – mondják. Nem kevesen vannak, akik védik a többek közt a falut friss idényzöldségekkel és gyümölcsökkel üzletén keresztül ellátó fiatalembert: az igaz, hogy hozzá szálltak ki az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság munkatársai, mert az egyik állata elpusztult, de nem biztos, hogy az ő disznója volt az első, amelyik elhullt – nem kizárt, hogy már volt hasonló eset, csak eltitkolták. Na, és ha tényleg nála lett volna az első? Valóban ő a hibás, s nem a más cipőjén, ruháján tapadt meg a vírus? A dolgos, becsületes fiatalemberben legalább volt annyi tisztesség, hogy vállalta a felelősséget – álltak ki többen is mellette.

A készültség jelei délelőtt a polgármesteri hivatal melletti kis park mellett is látszanak, ahol a tűzoltókocsi, a rohammentő-szolgálat és az állategészségügyiek egy-egy autója áll, majd amikor az érintett gazda háza irányába indulunk, több hivatalos, fehér köpenyt viselőt szállító mikrobusz és rendőrségi autóból álló konvoj jön szembe.

A kapuban csendőr állja el az utat: a gócpont területére nem lehet belépni engedély és védőöltözet nélkül, a biztonság kedvéért igazoltat, az adatokat kis füzetébe lejegyzi. A csendőrök mellett az igazgatóság egy alkalmazottja is fontoskodni kezd, s amikor a ház melletti kis üzlet elé letett, fertőtlenítőszerrel átitatott fűrészporon átlépők lábát akarjuk illusztráció gyanánt lefényképezni, elénkbe áll, majd méltatlankodásunkra azzal kezd fenyegetőzni, rendőrt hív. Amúgy csend van. Az arra járók tisztelettel közelítenek, engedélyt kérnek, hogy az üzletbe beléphessenek, s zokszó nélkül tesznek eleget a felkérésnek, hogy az út szélén haladjanak tovább.

Egyszer mozgolódás zaja hallatszik ki a kerítésen túlról, egy magas rangú rendőr a már kijelölt területről is kiparancsol, majd a fehér köpenyesek hada jön ki, cipőjüket, felszerelésüket az utcán fertőtlenítik. Az események láthatóan megviselték a gazdát, nem csodálkozunk, hogy csak integetve jelzi, most biztos, nem fog nyilatkozni.

A hatóság a falu vadasi, árkosi és kálnoki végénél is jelen van. A falu területére be- és kihajtó kiskocsiknak elég, ha az ellenőrző pontoknál lassítanak s áthajtanak a fertőtlenítőszerrel jól átitatott szőnyegeken, a kimenő mikrobuszokat, teherautókat és autóbuszokat viszont alaposan lefújják a vegyszerrel, s különös gondot fordítanak a kerekekre és azok üregeire. Az állategészségügyi igazgatóság munkatársán látszik, fáradt, de nem panaszkodik. Váltása este nyolckor lesz, amikor a rendőrség veszi át tizenkét órára a feladatot, reggel pedig újra ők következnek Ez minden bi­zonnyal így lesz a következő napokban, de a fertőzés súlyosbodása esetén akár heteken át is.