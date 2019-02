Disznók nélkül maradt az Őrkő

Tegnap dél körül nyoma sem volt már a hétfői hatósági készültségnek, igaz, csendőröket és helyi rendőröket még láttunk a terület felé vezető utcákban. Elsőként a Néri Szent Fülöp-iskola mögötti sáros utcácskában álltunk meg, ahol az egyik kis ház udvaráról is elvittek hétfőn egy disznót. „Malacozó volt, alig két hónapos, de muszáj volt odaadjam” – mondja a szomszédok hívására elénk siető idős asszony. A 80 éves Dima Ludovika, aki egyedül neveli beteg gyermekét, szomorúan meséli: hosszú évek óta azért tart disznót, hogy a szaporulatot eladja. Amit hétfőn elvittek, azt is hathetes korától nevelgette. Rosszulesik, ami történt – jegyzi meg –, de abban reménykedik, hogy talán kap kárpótlást. Fekete köténye zsebéből előkerül pénztárcája is, az iratok közül előkeresi az állategészségügyi hatóságtól kapott papirost, mutatja s faggatózik, írja-e rajta, mennyi pénz jár neki. A közelben álló férfiak emlékeztetik, három hét múlva kell telefonálni, érdeklődni – ezt mondták hétfőn. Valaki megjegyzi, szép, fejlett állatokat is leöltek, volt köztük 200 kg-os példány is, egy közeli háztól pedig egyszerre négyet is vittek. „Nálunk itt soha nem volt eddig vész” – teszi hozzá az özvegyasszony, mások pedig azt hangoztatják, talán a bellérek okozhatták a bajt. „Csak egészségünk legyen! Mert akinek volt, annak lesz, s akinek nem volt, annak sosem lesz!” – szólt utánunk kacagva, búcsúzóul Ludovika néni.

Farkas Zoltán fiától három disznót vittek el, egy 100, illetve két 80 kg-os állatot. Nagy a család, beteg gyermekük is van, nem kereskedés céljából, hanem maguknak tartották – mondja. Papírokat is kaptak, s ígéretet, hogy három hét, egy hónap múlva megkapják a leölt disznók után járó összeget. Kérdésünkre, hogy ellenkeztek-e a helyiek a hatósági intézkedés miatt, a középkorú férfi, akárcsak a körénk gyűlt helyiek, határozottan cáfolják ezt, mint Farkas Zoltán fogalmazott: „nem volt zakatolás”. Hozzáfűzte, mindenkinek elmagyarázták, milyen betegségről van szó, s megértették, fontosabb, hogy „inkább egészségesek legyenek az állatok”.

Hasonlókról számoltak be egyébként az Őrkő egy másik pontján, a közösségi házhoz vezető út mentén lévő házaknál is, ahol még védőruházatban lévő hatósági személyt is látni lehetett. Egy idős férfi hangsúlyozta: „nem igaz, amit az interneten írtak”, nem volt ellenkezés, sőt, volt, aki maga hívta be, nyitott kaput az intézkedő állategészségügyi szakembereknek.

A megyei állategészségügyi igazgatóság közleményében tudatta, a hétfői intézkedést követően fertőtlenítettek az Őrkőn, a járványtani ankét azonban folytatódik a következő időszakban is. A kárpótlások odaítélése érdekében a leölt sertéseket a prefektus által kijelölt bizottság értékelte fel. Sikó-Barabási Sándor intézményvezető érdeklődésünkre elmondta, kárpótlást csak abban az esetben kaphatnak az érintett gazdák, tulajdonosok, amennyiben sertésük fülszámozott volt, illetve szerepelt a hatóságok nyilvántartásában is. Az őrkői állomány kapcsán az állategészségügyi igazgatóság a körzeti állatorvossal tartja a kapcsolatot, Sikó-Barabási Sándor szerint az ott nevelt sertések részben fellelhetők a nyilvántartásokban.

Lapzártakor érkezett a hír: kedd estére befejeződött az őrkői sertésállomány felszámolása, hétfőn és kedden összesen 127 disznót öltek le és temettek el az állategészségügyi hatóság szakemberei, akik ezt követően is fertőtlenítenek majd a területen. A megyei főállatorvos figyelmeztetett, akik eddig nem jelentették be állataikat, és azok később megbetegszenek, már nem kapnak kártérítést. Leszögezte azt is: az Őrkőre legkevesebb 60 napig egyetlen disznót sem szabad bevinni, vásárolni, aki a rendelkezést megszegi, pénzbírságot kockáztat. Sepsikőröspatakon 17 disznót kellett elpusztítani, a fertőzés egyetlen gazdaságot érintett. A következő napokban az állategészségügyi igazgatóság felleltározza Sepsiszentgyörgy, valamint a környező falvak sertésállományát.