Feldolgozva értékesebb a gyümölcs

Közel hetven érdeklődő vett részt az árkosi fórumon. Az előadások különlegessége volt, hogy számos kérdésre azonnali feleletet kaptak az érdeklődők, így a háromórásra tervezett fórum közel öt órán keresztül tartott.

A bevezetőben elhangzott, a rendezvény célja egyrészt új információkkal szolgálni a már tevékenykedő gyümölcstermesztőknek, -feldolgozóknak, másrészt kedvcsinálónak szánták azok számára, akik még csak tervezik az ágazatban való működést. Ugyanakkor a fórum jó lehetőséget nyújtott az ismerkedésre, tapasztalatcserére is.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője megnyitóbeszé­dében hangsúlyozta: Háromszék agrárkörnyezeti tényezői kedveznek a gyümölcstermesztésnek, és ez a helyi agrárium egyik kitörési pontját is jelentheti. A feldolgozás a maga során hozzáadott értéket teremt a gyümölcstermesztőknek, értékesebbé válik a gyümölcs – emelte ki.

Németh Attila magyarországi vállalkozó a cége által gyártott egyedi gyümölcsfeldolgozó gépeket mutatta be. A gyümölcslevek, dzsemek, kompótok, lekvárok, aszalványok előállításához szükséges berendezések felkeltették a jelenlévők érdeklődését, az előadó számára kevés volt az idő, hogy minden kérdésre válaszoljon.

Bálint György Szabolcs falugazdász, építészeti szaktanácsadó a moduláris gyümölcsfeldolgozók lehetőségeit ismertette, Dobai Margit a termékek rövid értékesítési láncának lehetőségeit taglalta.

A Kovászna Megyei Mezőgazdasági és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság képviseletében Cseh Emőke állattenyésztő mérnök ismertette a gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos élelmiszer-biztonsági előírásokat. Elhangzott: az intézmény rugalmasan kezeli a beérkezett engedélyezési vagy más tartalmú kéréseket, de a termelők, feldolgozók részéről is elvárt, hogy teljesítsék a minimális kötelezettségeket. A jelenlévők a már Háromszéket is sújtó afrikaisertéspestis-járvány kapcsán is kérdezték az előadót. A halálos kimenetelű betegséget nem lehet oltással elkerülni vagy gyógyszerekkel kezelni, így a nagyon veszélyes kór terjedését csak megelőzéssel lehet gátolni. Ezen a téren nagyon fontos szerepe van a gazdák öntudatosságának, az állatok nyilvántartási, adásvételi, szállítási szabályai betartásának – hangzott el.

Nyágulj Sándor torjai gyümölcsfeldolgozó közvetlen stílusban, humorosan ismertette saját tapasztalatait. Mint kiderült, kényszerből kezdett bele a gyümölcsök feldolgozásába, de kihasználta a lehetőségeket, és így néhány év alatt a mobil gyümölcsfeldolgozók romániai készítésének kizárólagos jogát is megszerezte.