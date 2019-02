Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke hétfő délelőtt Kézdivásárhelyen nemcsak a minorita rendház felújításáról, hanem újságírói kérdésre válaszolva Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról is beszélt.

Csaba testvér úgy fogalmazott, a pápa látogatása nagy ajándék, „hiszen mondhatjuk azt is, hogy kétezer évente egyszer jön Csíksomlyóra pápa, szerencsénkre pont a mi korunkban kerül sor a történelmi látogatásra”. Kifejtette azt is, hogy a pápalátogatás egyben nagy kihívást is jelent. „Azt mondjuk, hogy Székelyföld erőssége a turizmusban rejlik, ez a húzóágazat. Ugyanakkor az előrejelzések szerint egymillió zarándok érkezik majd a Nyeregbe a pápai szentmisére. Hol szállásolunk el ennyi embert, és mit fognak enni, vagy egyáltalán hogy jutnak oda? – tevődnek fel a kérdések. Én mindig azt szoktam mondani a gyermekeknek a házi feladattal kapcsolatosan: nem nyafogni kell, hanem megoldani a leckét. A pápalátogatás egy olyan feladat, amelyben a társadalom minden rétegének össze kell fognia, hogy ne maradjunk szégyenben, és élet fakadjon ebből az ajándékból” – fogalmazott Böjte Csaba ferences szerzetes.