Elmarad a kézdivásárhelyi hagyományos termékvásár

Dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos február 4-i átirata arról tájékoztatta a céhes város önkormányzatát, hogy mivel az afrikai sertéspestis megjelent megyénkben is, a vásár megszervezését nem engedélyezik. A hatóságok különböző intézkedéseket és szigorításokat vezettek be, hogy megakadályozzák a kór további terjedését, így megtiltották minden nyilvános esemény megszervezését is. Amennyiben nem jelenik meg újabb eset, a tiltást 45 napig tartja fenn az intézmény. Ennek fényé­ben elképzelhető, hogy a márciusi termékvásárt sem tudják megtartani – olvasható a polgármesteri hivatal kommunikációs osztályának sajtóközleményében. (iochom)