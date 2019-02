Tüntettek a magyar kar létrehozásáért

„A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség egykori vezetőiként jól tudtuk, hogy a MOGYE ügye – az egész erdélyi magyar oktatás ügyének részeként – 1989 előtt politikai kérdés volt, a román nacionálkommunista hatalom asszimilációs politikájának egyik eszköze. Azt is tudtuk, hogy a politikai kérdést politikai eszközökkel kell megoldani, tárgyalással, diplomáciai úton, és ha ezek nem működnek, a figyelemfelkeltés céljából a tömeges tiltakozás és a polgári engedetlenség is járható út. Mi akkor végigmentünk ezeken a lépcsőkön. Sajnos, ügyünket a fekete március tragikus eseményei lesodorták a napirendről” – fogalmazott felszólalásában Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei elnöke, hozzátéve: az anyanyelven való tanulás és a magyar közösség tagjainak anyanyelven való orvoshoz fordulása alapvető emberi jogok maradtak azóta is, s ezekről semmilyen körülmények között nem mondhat le az erdélyi magyarság.

Zakariás Zoltán emlékeztetett: a 2011-es tanügyi törvény elfogadásával úgy nézett ki, végre törvényes keretek létesülnek az önálló magyar orvosi oktatáshoz, de csakhamar kiderült, hogy a MOGYE ügyét továbbra is politikai kérdésként kezeli a bukaresti hatalom. „A magyar oktatók tárgyalásai eredmények nélkül zárultak, számtalan beadványukra válasz sem érkezett. Maradt tehát a tiltakozás, a kivonulás a vezetői struktúrákból, valamint a politikumtól és a civil társadalomtól való segítségkérés. (…) Mindenkire szükség van: pártjainknak, civil szervezeteinknek, történelmi egyházainknak és a már végzett magyar orvosainknak mindenütt fel kell emelniük szavukat a jogtiprás ellen, hogy az ügyet ne lehessen újra szőnyeg alá söpörni” – zárta felszólalását Zakariás. A rendezvény végén a tüntetők gyertyás felvonulást tartottak a prefektúrától a MOGYE épületéig.