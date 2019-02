Kik a volt szekusok?

Semmiképpen sem állítható, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)–Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) koalíció a régi rendszer embereiből áll – jelentette ki Dacian Cioloş, a PLUS elnöke Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök kijelentésére reagálva.

Semmiképpen sem állítható, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)–Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) koalíció a régi rendszer embereiből áll – jelentette ki Dacian Cioloş, a PLUS elnöke Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök kijelentésére reagálva. „Vajon hol vannak a volt szekusok, akik beférkőztek a politikába? Véletlenül nem éppen a Szociál­demokrata Pártban? Én meg vagyok győződve arról, hogy a román társadalom elért arra a szintre, hogy azt hiszi, amit lát, és saját fejével gondolkodik. (...) Ki vette át ’90-ben a volt rendszer embereit? Semmi esetre sem a PLUS, és nem is az USR” – szögezte le a volt miniszterelnök. Liviu Dragnea vasárnap kijelentette: a szekusok létrehoztak egy jobb- és egy baloldali pártot, a baloldali Maior és Coldea pártja, a Pro Románia, a jobboldali pedig a Cioloş-féle párt.