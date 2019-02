Csütörtökön tárgyalnak a brexitről

Margarítisz Szkínász hangsúlyozta, az Európai Bizottság álláspontja továbbra is egyértelmű: a brit uniós tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás – amelyet a brit parlament alsóháza januárban nagy többséggel elutasított – nem tárgyalható újra. Margarítisz Szkínász megerősítette azt is, hogy ma Leo Varadkar ír miniszterelnök látogat Brüsszelbe, hogy Juncker mellett Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével folytasson megbeszéléseket a brexitről és a lehetséges forgatókönyvekről. A londoni álláspontot jelzi Theresa May brit miniszterelnök tegnapi nyilatkozata is, aki szerint nem egyeznek bele, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság között ismét a múltat felidéző határellenőrzési rendszer alakuljon ki a brexit után. Hétfőn a brit képviselőház brexitügyi bizottsága és Martin Selmayr, az Európai Bizottság főtitkára tartott megbeszélést a kilépésről, uniós források szerint a brit képviselők jogilag kötelező érvényű változtatásokat szerettek volna kérni a kilépési megállapodásban, de Selmayr tájékoztatása szerint az Európai Bizottság kizárja, hogy ilyen engedményeket tegyen, az EU oldalán senki sem mérlegeli ennek lehetőségét.