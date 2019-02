Én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: ne félj, én megsegítelek!

(Ézsaiás 41:13)

Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, unoka, rokon,

DEMETER MÁTYÁS

hosszas betegség és szenvedés után életének 3. esztendejében 2019. február 4-én vissza­adta lelkét

Teremtőjének.

Hálát adva életéért a római katolikus egyház szertartása szerint temetése Baróton a temetőkápolnától lesz a római katolikus temetőben február 7-én, csütörtökön 14 órától.

Részvétfogadás szerdán 16–18 óráig, valamint a temetés előtt

egy órával.

Lelkét Isten kegyelmébe, a Boldogságos Szűzanya pártfogásába ajánljuk.

A gyászoló család

du.



Részvét

A háromszéki családorvosok őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

dr. BÍRÓ GÉZA radiológus főorvos elhunyta alkalmából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Mély megrendüléssel értesültünk dr. BÍRÓ GÉZA főorvos, a csíkszeredai és a kézdivásárhelyi kórház néhai igazgatójának elhunytáról. A Kovászna Megyei Orvosi Kamara ezúton fejezi ki őszinte részvétét a gyászoló családnak. Nyugodjon békében.

Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak

PAP ÁRPÁD elhunyta alkalmából. Pihenése legyen csendes.

A volt húsipari kollégák

Megemlékezés

Arca még mindig itt lebeg szemünk előtt. Igen, most is határozottan látjuk őt. Könny szökik szemünkbe, hogyha Rá gondolunk. Bár tudjuk, álmát vigyázzák angyalok. Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon! De ide már sosem térhetsz vissza, tudjuk. Hiába várunk Téged, talán jobban, mint rég. Az otthonod a végtelen csillagos ég. Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már. Nekünk is mennünk kell hát utunkon tovább. Az út, melynek végén, remélem, találkozunk Veled. Szívünkben mindig élsz, sosem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KOVÁCS ERZSÉBET

OTTILIÁRA (szül. JUGA), akit tizenhárom éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen

csendes.

Gyermekei

és azok családja

Fájó szívvel emlékezünk 1989. február 7-ére, amikor szeretett keresztlányunk, MÁRKOSI GYÖNGYIKE örökre itt hagyott. Pihenése legyen csendes.

Bogdán keresztszülei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. SÁNTA MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szívből szeretnek, nem felednek Téged! Fájdalommal emlékezünk a nagyborosnyói

id. SIMON SÁNDORRA halálának 12. évfordulóján.

Szerettei

Szeretettel és hálával emlékezünk id. ÖRDÖG GÁBORRA halálának első évfordulóján. Nyugodjál békében.

Szerettei

