Színház

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház Ketten maradtak – Hamvas Béla nyomán című előadását a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában ma 19 órától játssza a Toldi-bérleteseknek. * Jordi Galcerán A Grönholm-módszer című darabját pénteken 19 órától játsszák. Jegyár: 15, illetve 20 lej.

KOVÁSZNA. A kovásznai Művelődési Központban vendégszerepel Yasmina Reza: Művészet című darabjával a Kézdivásárhelyi Városi Színház. Február 12-én, kedden 13 órától szervezett diák­előadásként, 19 órától pedig szabadelőadásként játsszák az előadást. Jegyek elővételben a Kovásznai Művelődési Házban kaphatók hétköznap 8–15 óráig.

HAHOTA. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaréja Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma és pénteken 17 és 20 órától tekinthető meg. Az előadásokra minden jegy elkelt.

Bábszínház

A TÜNDÉREK TENYERÉN című babaszínházi előadást (rendező: Benkő Éva) a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház stúdiótermében február 9-én, szombaton és 16-án, szombaton 10.30 és 11.30 órától játsszák. Az előadásra a felnőtt- és a babajegy egyaránt 7 lejbe kerül. A foglalásokat a 0755 335 400-as telefonszámra (Csüdöm Eszter) várják. Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen. Ajánlott életkor: 9 hónap–3 év, szülői vagy nagyszülői felügyelettel.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban MA: 11 órától Asterix: A varázsital titka – francia animációs családi film, magyarul beszélő és Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, románul beszélő; 16 órától Űrdongó – amerikai, akció, kalandfilm, sci-fi, román felirattal; 16.30-tól Asterix: A varázsital titka – románul beszélő; 18.30-tól Két királynő – angol életrajzi dráma, történelmi film, magyar felirattal és Vihar előtt – amerikai dráma, thriller, román felirattal; 20.30-tól Kutyák királya – olasz krimi-dráma, thriller, román felirattal; 20.45-től The Upside – amerikai dráma, vígjáték, román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

A CSERNÁTONI IKA MŰVÉSZTELEP kiállításának megnyitója Brassóban a Reménység Házában ma 17 órakor kezdődik. Csernáton Község Polgármesteri Hivatala és az Ika Kulturális Egyesület tavaly első alkalommal szervezte meg az IKA Művésztelepet, amelyen tizenkilenc Kárpát-medencei képzőművész volt jelen. A kiállítás kurátora Székely Géza kolozsvári képzőművész, a képzőművészeti tábor művészeti vezetője. A munkákat Bar­tha Árpád képzőművész méltatja. Népdalokat énekel Antal Zita Melánia. Közreműködik a csernátoni Végh Antal Általános Iskola furulyacsoportja.

EMŰK. Az Erdélyi Művészeti Központ Sepsiszentgyörgy, Olt utcai földszinti, illetve III. emeleti kiállítótermeiben a központ saját gyűjteményéből összeállított kiállítása március 15-éig tekinthető meg. m Bucur Mana és Bíró Kálmán Enikő képzőművészek Hasonlómás / Diversimilar című kiállítása a Lábas Házban feb­ruár 22-ig látogatható. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

A KUGLER ART SZALON Az emlékezés színes álmai című roma festészeti kiállítása február 28-áig hétfőtől péntekig 9–15 óráig tekinthető meg az Árkosi Kulturális Központ kiállítóterében (Sepsiszentgyörgy Olt utca, Bástya-ház).

Zene

VILÁGZENE. A magyarországi Ethnofil atmoszférák és hangulatok eklektikus kavalkádjába szippantja hallgatóit pénteken 21 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában. A zenekar világzenét kínál egy másik univerzumból, koncertjük egy olyan sajátos világot teremt, ahol a szabad zenélés és improvizáció uralkodik egy határok nélküli, mégis összefüggő rendszerben.

Képernyő

ERD TV. Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 19.30 Erdővidék egy nemzetközi kutatás tükrében. Balázsi Ágnes, a Sapientia EMTE oktatójának kutatási eredményei. 19.54 Tehenesek dokumentumfilm – interjú Vargyasi Levente filmrendezővel. 20.51 A vargyasi iskolások karácsonyi ünnepsége. 21.15 Népi gyermekjátékok a Cimbora Óvoda csoportjainak előadásában.

RTV2 CULTURAL – MAGYAR ADÁS. Ma 13 órától: Erdély régi templomai – Felcsíkon, a Gyimesi-szoros közelében több régi, a maga nemében páratlan építészeti műemléknek számító templom vészelte át a századokat. Ezek egyikének, Csíkszentmihály katolikus templomának falain XV. századi falképtöredék is látható: Szent László és a leányrabló kun legendáját örökítette meg a hajdani művész.

Hitvilág

LELKI ADOPTÁCIÓ. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma 18 órakor kezdődő szentmisén elkezdik a lelki adoptálás és egyéni gyógyulás imaláncát, amelyhez mindenki csatlakozhat. Ha nem tud jelen lenni ezen a szentmisén és szeretne csatlakozni, imában kérhet Istentől egy áldott állapotban lévő anyát, akiért fog imádkozni, és az imát elmondhatja a személy saját magáért, saját gyógyulásáért is. Ez az imalánc kilenc hónapig tart. Van Facebook-csoportjuk is: Medjugorjei Imacsoport, Sepsiszentgyörgy.

TRANSYLVANIA TO MAGADAN. Ma 18 órától a baróti unitárius templomban Solymosi Zsolt világutazó unitárius lelkész, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója tart vetített képes úti beszámolót Szibériát átszelő autós expedíciójáról.

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT INDUL kéthetente pénteken 18–20 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben. Az első találkozásra február 8-án 18 órakor kerül sor, csoportvezető Sánta Edit pszichológus, mentálhigiénés szakember, bibliodráma-csoportvezető, veszteségfeldolgozó csoportvezető.

KIKÖTŐ – zenés alternatív istentisztelet pénteken 18 órától kortól és felekezettől függetlenül a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban.

Megjelent

AZ ERDÉLYI GYOPÁR legújabb számának tartalmából: EKE-napi pályázat – megénekelt turistaság; EKE-teljesítménytúrák 2019-ben; Meghívó az EKE XXVIII. Vándortáborába (Szováta, július 30.–augusztus 4.); Túra a Nagy-Pietroszra, Mátyás-túra; Mi köze a 12 apostolnak Ráró fejedelem­asszonyhoz?; A Madarasi Hargita hőskora Pista bácsival; Ökumenikus honismereti kirándulás a Kis-Küküllő mentén; Az utolsó vonat Bodolán – rekviem egy hídért; Nemzetközi turistatalálkozó Zemplénben; Fotózott évszakok és mesterveretek; Kalákázni jó! – Ami hatással van az egyénre, közösségre, tájra. * Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő kiadványa formájában-tartalmában egyaránt megújult. Az Erdélyi Gyopár a legközelebbi EKE-osztálynál kapható.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utca 13. szám alatti Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgá­latot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Esztelneken ma és pénteken 9–17 óráig, Torján ma és pénteken 8–17 óráig, Zágonban ma 8.30–15 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében, Gelencén ma 8–12 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774, Facebook: @liveartdancestudio.

ELŐADÁS. A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat keretében pénteken 18 órától dr. Szekeres Attila István Románia címerének magyar alkotója, Keöpeczi Sebestyén József címmel tart előadást a csíkszeredai városháza gyűléstermében.

ELMARAD. Az afrikai sertéspestis miatt elmarad Kovásznán február 17-én a Super COOP előtti parkolóban megrendezendő hagyományos és helyi termékek vására.