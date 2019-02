Az nyer, aki a legjobban meg tudja indokolni, miért is érdemes, hogy egy hüllő viselje az egykori társ nevét. Az állatkert leleményességét bizonyítja, hogy azoknak, akik részt akarnak venni a játékban, egy dollár „nevezési díjat” kell fizetni, ebből a nem mindennapi ötletből tehát valamennyi bevétele is lesz az állatkertnek. Az nyer, aki a legmeggyőzőbben tudja leírni, ecsetelni, miért is érdemli meg a kígyó, hogy volt párja nevét viselje. A verseny február 13-ig tart. Az ötlet nem számít újdonságnak, az USA-ban ugyanis csótányt lehet elnevezni az exről. (Origo.hu)