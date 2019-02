Egyre több magyarországi diák tanul Erdélyben

Az Átlátszó Erdély közérdekű adatigényléssel fordult a magyar nyelven is oktató romániai egyetemekhez, és a tanintézetektől kapott adatok mellett interjúkat is készített az Erdélyben tanuló magyarországi egyetemi hallgatókkal és oktatókkal.

Amint az adatsorokból kiderült, 2012-től kezdtek számottevő arányban beiratkozni a magyarországi diákok az erdélyi egyetemekre, és számuk azóta folyamatosan nő. Slágerszak a kolozsvári BBTE antropológia alapképzése, amelyen egy-egy évfolyam kétharmadát magyarországi hallgatók adják. Számottevő létszámban vannak jelen magyarországiak a pszichológia és a magyar–francia alapképzéseken, a mesterképzések közül pedig a pszichológia nagyon népszerű. Utóbbin a hallgatók csaknem fele magyarországi.

A diákok általában élvezik az újszerű, sok tekintetben mégis családias erdélyi életet, azt, hogy magyarul tanulhatnak, valamint hogy lényegesen olcsóbban juthatnak magyarországihoz hasonló színvonalú képzéshez.

A megkérdezett hallgatók elmondták: Magyarországon az ingyenes tanuláshoz magas bejutási pontszámot kell elérni, ha ez nem sikerül, akkor tandíjat kell fizetni. Ezzel szemben Romániában ingyenes helyekre is be lehet jutni, sőt, ugyanolyan eséllyel lehet kapni tanulmányi és egyéb ösztöndíjakat is. Ha pedig csak fizetéses helyre jut be a felvételiző, a tandíj számottevően alacsonyabb, mint Magyarországon.

Az összeállításban megszólaló oktató szerint – aki mind az ELTE-n, mind a BBTE-n tanít – nincs különbség a budapesti és a kolozsvári képzés színvonala között, és míg a pszichológia alapképzésen az ELTE-n 300 ezer forint a tandíj, a BBTE-n ugyanez a képzés 196 ezer forintnak megfelelő lejbe kerül.

Az összeállítás szerint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem is közkedvelt a magyarországi diákok körében. Többségük színész alap- és mesterképzésre iratkozik be. Elsősorban olyanok jönnek Marosvásárhelyre tanulni, akiknek otthon nem sikerült bejutni színművészeti egyetemre.