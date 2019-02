Békülne Trump a demokratákkal

Békülékeny hangnemre váltott évértékelő beszédében Donald Trump – valószínűleg azért, mert népszerűségi mutatója az elmúlt hónapokban látványosan zuhant, s ennek az sem tett jót, hogy a szövetségi költségvetés kapcsán heteken át nem tudott megállapodni a kongresszusi többséget adó demokratákkal, ami az USA történetének leghosszabb kormányzati leállásához vezetett. Az elnök most kétpárti együttműködést szorgalmazott és elvetette a „bosszúállás politikáját”.

Trump együttműködésre, az évtizedek óta tartó politikai patthelyzet feloldására kérte a politikai élet szereplőit. „Kötelezzük el magunkat amellett, hogy Amerika nagyszerű lesz” – mondta, és leszögezte, hogy az Egyesült Államok „nyerésre áll”. Megfogalmazása szerint az USA-ban „gazdasági csoda történik”, amit csakis a gyerekes háborúskodás és az elfogult nyomozások veszélyeztetnek. Utalva az ő személyét is érintő vizsgálatokra Trump elnök arra intett: nem lehet egyszerre békét kívánni és nyomozásokat folytatni – „ez nem így működik”.

Trump kétpárti egyetértésben kidolgozott intézkedéseket sürgetett egy sor kérdésben, egyebek közt a kábítószer-fogyasztás miatti társadalmi válság és az agrárreform ügyében.

Amellett azonban kitartott, hogy a déli határra tervezett falat mindenképpen meg kell építeni. „Sürgős, országos válságként” írta le a mexikói határon kialakult helyzetet, és emlékeztetett arra, hogy már csak tíz nap van hátra a kormányzat teljes működésének biztosításához szükséges újabb szavazásig. Felszólította a törvényhozókat, hogy állapodjanak meg a finanszírozáshoz szükséges összeg megszavazásában. „Itt az ideje, hogy a kongresszus megmutassa a világnak: elkötelezett az illegális migráció megállítása mellett” – fogalmazott.

Trump arról is beszélt, hogy a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodásnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megszüntetését célzó rendelkezéseket is magában kell foglalnia. Szerinte Kína nemcsak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, hanem amerikai szellemi tulajdont is eltulajdonít.

Azt is bejelentette, hogy újabb csúcstalálkozóra kerül sor február 27–28-án Vietnamban Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Még sok munka van hátra, de jó a viszonya Kim Dzsong Unnal – mondta.

Beszéde külpolitikával foglalkozó részében az elnök emlékeztetett arra, hogy elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és elismerte a venezuelai Juan Guaidó ellenzéki politikust az ország legitim vezetőjeként.