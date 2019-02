Kiálltak Putyin mellett az orosz boszorkányok

És természetesen az ellenségek is megkapták: az „Erő köre” háromszorosan is elátkozta a Kreml ura ellen szegülőket. A körben állók többször is elmagyarázták a jelen lévő újságíróknak, hogy azért mondanak varázsaltokat Putyinért, mert azt akarják, az egész ország, sőt, az egész világ sora jobbra forduljon, s ami jó Putyinnak, az jó Oroszországnak, s egy erős Oroszország jobbá tudja tenni az egész világot. Az államfő népszerűsége egyébként csökkenőben van, egy közelmúltban közzétett felmérés szerint az oroszok 38 százaléka véli úgy, hogy Putyin jól végzi a dolgát.