Három szentmisét is tartottak vasárnap, február 3-án a sepsibükszádi római katolikus templomban, annak ellenére, hogy aznap kora reggel tűz ütött ki a plébánián. A több mint 150 éves műemlék épületen esett kár felmérését a következőkben végzik el a szakemberek, ám az arra járók maguk is meggyőződhetnek jelentős mértékéről. Bakó Ferenc plébános a helyzet dacára bizakodó, derűlátó – az előző napokban nagyon sokan tolmácsolták együttérzésüket, jelezték támogatásukat, sőt, Sepsibükszádra látogatott Tamás József erdélyi segédpüspök, Hajdú János Sepsi-Barcasági főesperes és Jakubinyi György érsek is, aki ezt követően gyűjtést rendelt el az egyházközség javára.