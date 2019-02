A Nagyvárad, a Rapid Bukarest és az Alexandria legyőzése után egy újabb skalpot gyűjtött be a Kézdivásárhelyi SE, amely szerda este 75–61-re nyert a Sárga csoport listavezetője, a Marosvásárhelyi VSK ellen a pontvadászat 6. fordulójában. A két csapat közötti idei negyedik találkozó legjobbja a hazai gárda amerikai kiválósága, Kaila Mobley volt, aki 13 lepattanóval és 41 ponttal zárta a mérkőzést.

Vendégkosárral indult a kézdivásárhelyi párharc, amire Mobley egy triplával válaszolt (3–2). A következő percekben felváltva vezettek a csapatok, ám a 9. percben Ramona Dănălache kétpontosával a hazai együttes végleg átvette a vezetést (20–13), amit az utolsó sípszóig már ki sem engedett a kezéből. A második negyedben is folytatódott a KSE remek játéka, sőt a 17. percben már 23 ponttal vezetett a céhes városbéli gárda (42–19). A félidő 49–30 eredménnyel ért véget, és innen már eldőlni látszott a mérkőzés.

A térfélcsere után is tovább folytatódott Mobley parádéja, amivel szárnyalt a két-fehér mezes alakulat, s bár együttesünk elvesztette a negyedet, megnyugtató előnyét meg tudta őrizni (64–47). A biztos győzelemmel a tarsolyában a KSE a záró szakaszra kiengedett, de még így is simán meglett a 14 pontos győzelem (75–61). Sikerével Ljubomir Kolarević csapata már 25 pontos, de továbbra is negyedik a tabellán, a VSK pedig 30 ponttal a Sárga csoport első helyezettje.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Sárga csoport 6. forduló: KSE–Marosvásárhelyi VSK 75–61 (20–13, 29–17, 15–17, 11–14). Kézdivásárhely, városi sportcsarnok. Mintegy 130 néző. Vezette: Vlad Antonio Sandu, Ștefan Atomulesei és Faluvégi István. KSE: Debreczi 11/3, Bölöni, Csurulya 9/3, Dănălache 9, Mobley 41/3–Sós, Istók, Ardelean, Holinka-Miklós 5/3, Lénárt, Voloncs, Czimbalmos. Edző: Ljubomir Kolarević. VSK: Robinson 24/3, Pop 6/6, Radu 10/3, Voica 12, Mészáros 9–Feises, Borșan, Kleeman, Bobar, Bokor. Edző: Ionel Bruștur.

A Piros csoport új éllovasa, a Szatmárnémeti VSK 70–52-re nyert a Konstancai Phoenix otthonában, a Brassói Olimpia pedig 88–72-re arányban győzte le a vendég Kolozsvári U csapatát. A Târgoviște–Aradi ICIM meccset ma játsszák 16.30 órától. A Sepsi-SIC szabadnapos.

A hétvégén szünetel a bajnokság, ám nem maradunk kosárlabda nélkül, hiszen szombaton és vasárnap a megyeszékhelyi Sepsi Aréna ad otthont a női 3x3-as kosárlabda Román Kupa hetedik és nyolcadik fordulójának. Mindkét háromszéki csapatunk érdekelt a küzdelemsorozatban. (tibodi)