Ecaterina Andronescu egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón az MTI kérdésére válaszolva tért ki a marosvásárhelyi tanintézet helyzetére. Kijelentette: el fog menni Marosvásárhelyre, hogy a helyszínen tájékozódjon az egyetemen belüli feszültségekről. „Remélem, hogy a párbeszéd és mindkét oldal megértése elvezet oda, hogy megoldják a (magyar) diákok ügyét, akik román állampolgárok, és akik felé kötelességeink vannak” - jelentette ki a miniszter arra reagálva, hogy a magyar tagozat diákjainak vizsgajegyeit mindeddig nem vezették be az egyetem nyilvántartásába.

A miniszter elmondta: a múlt heti rektori értekezleten megkérdezte Leonard Azamfirei marosvásárhelyi rektort a vizsgáztatással kapcsolatos helyzetről, és azt a választ kapta, hogy az egységes vizsgáztatás szabályait az egyetem szenátusa fogadta el. Ecaterina Andronescu indokoltnak tartotta, hogy egy tanintézeten belül egységes vizsgafeltételek legyenek a más-más nyelven tanuló diákok számára. Hozzátette: azt nem tudja még, hogy mikor vezették be az egységes vizsgáztatást, és ismertek voltak-e az új szabályok a tanévkezdéskor.

Ecaterina Andronescu felidézte: egy korábbi miniszteri mandátuma idején, 2012-ben az ő közvetítésével jutott egyezségre egy éjszakába nyúló tárgyalás végén az egyetem magyar tagozata és annak román vezetése. Úgy tudja, hogy az akkor általa is aláírt hétpontos egyezmény megvalósult. Felidézte: a 2012-es tárgyalások során az volt a gond az egyetemen, hogy nem volt elég magyar oktató. Hozzátette: európai irányelv szabályozza az orvosképzést, mely azt is előírja, hogy öt orvostanhallgatóra kell egy oktatót biztosítani. Ha egyebek között ez a feltétel nem teljesül, nem ismerik el az Európai Unióban az egyetem által kibocsátott orvosi diplomákat. Szerinte elsősorban a magyar oktatók létszámhiánya tette szükségessé, hogy a gyakorlati órákat a magyar tagozaton is román nyelven tartsák. Úgy emlékezett, hogy a hét évvel ezelőtti megállapodás éppen azt a célt szolgálta, hogy a megfelelő ütemben nőjön a magyar tagozat oktatóinak a száma.

A 2012-es megállapodás többek között azt írta elő, hogy a magyar rektorhelyettes dönthet a magyar tagozaton meghirdetendő állásokról, és a magyarokat megillető tanársegédi állásokra csakis magyarul tudó oktatókat lehet alkalmazni. A dokumentum kitért arra, hogy az egyetemi akkreditáció befejeztével magyar főtanszékek alakulnak az egyetemen. A miniszter által említett egyezség ezen kitételeinek azonban azóta sem szereztek érvényt az egyetemen.

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. Az egyetem királyi rendelettel kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Az elmúlt években az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működtek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek. Az egyetem tavaly egyesült a Petru Maior egyetemmel, és azóta a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem nevet viseli. A jelenleg zajló vizsgaidőszakban a magyar tagozat tanárainak többsége nem fogadta el az egységes vizsgáztatási rendre vonatkozó szabályozást, ezért a saját tételei szerint vizsgáztatott. Az így szerzett osztályzatok nem kerültek be az egyetem nyilvántartásába.