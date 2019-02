Következő írásunk

Tegnap megkezdődött a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale). A tíznapos seregszemlén 14 szekcióban 400 alkotást mutatnak be, köztük két magyar rövidfilmet, s levetítik újra a fesztivál klasszikusai között Mészáros Márta Örökbefogadás és Tarr Béla Sátántangó című filmjét is. A legjobb debütfilm díjáért fiatal román alkotó, Marius Olteanu első játékfilmje, a Monştri (Szörnyetegek) is versenybe száll.