Az utca hangja

A feleségem az unokám szeme láttára szörnyethalt, a leányka pedig azóta sem heverte ki az elszenvedett traumát. A rendőrség megállapította a történteket, összeállította az iratcsomót, szakértői véleményezéssel s minden egyéb szükségessel, átküldte a törvényszékre, ahol viszont elakadt az ügy. Három év alatt sem született ítélet! Véleményem szerint összejátszanak a biztosítóval, hogy ne fizessenek temetési és egyéb költségeket. A vétkes sofőr azóta is szabadon jár-kel – úgy lehet, hogy ismeretsége van –, mi, vétlen áldozatok pedig továbbra is szenvedünk!

KONNÁT JÁNOS, Kézdivásárhely. Szeretném, ha leközölnék a Raiffeisen bankkal történt esetemet, hátha más is tanulhat belőle! Január 15-én 17 óra 2 perckor egy áloműző sms érkezett a telefonomra, hogy a számlámról 700 lejt kivettek. Hívtam Bukarestet, és hosszas zenéles után azt értettem meg a magyarázatból, hogy én átutaltam ezt az összeget egy másik számlára, ami nem fedte a valóságot. Álmatlan éjszaka következett, ami után január 16-án bementem a kézdivásárhelyi bankfiókba, ahol nem tudtak magyarázatot adni arról, hogy hova volt átutalva a pénzem; megjegyzem, nagyon kedvesek voltak. Írásba foglaltuk a problémát, és hazamentem. 17-én 22 óra 2 perckor újabb sms tudatja velem, hogy a számlámra 700 lej érkezett. Bocsánatkérés vagy magyarázat semmi. Én pedig maradtam a kérdésekkel: ha netán nem érkezik értesítés a pénz átutalásáról, vagy nem jelentem a tudtom nélkül elvégzett műveletet, visszakapom a pénzemet?

K. ANTAL, Sepsiszentgyörgy. Furcsa szokások kezdtek meghonosodni mostanában. Miután a vendéglőkből és a munkahelyekről kitiltották a dohányosokat, olyan helyeket füstölnek tele, amelyekbe eddig zavartalanul eljárhattunk. Például a tömbházak lépcsőházaiba állnak ki, s ha nincsenek is sokan, a zárt légtérben mindenki kap a szagból, sőt, az ajtónyitással a nemdohányzók lakásaiba is jut belőle. Úgy látszik, nem mindenkiben tudatosult, hogy ez is zárt helyiség. A mérgezett levegő pedig nem az egyetlen, ami kellemetlenséget okoz: láttam már gyúlékony (kukoricaháncsból készült) lábtörlőre dobott, parázsló csikket is. Ez bizony könnyen meggyúlhat, utána az ajtó és a lakás is, tehát nem túl megnyugtató egy lépcsőházi dohányos szomszédságában élni. Nem akarok senkit megbántani, de arra kérem az érintetteket, hogy csak a saját lakásukban vagy annak erkélyén cigarettázzanak.