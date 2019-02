Igen ám, de nem ennyi az eladási ár, hanem 245 755 euró, amiből 161 256 euró az ingatlanok, 84 499 euró pedig a terület ára, amit a 2018/832-es számú végzésével a megyei törvényszék állapított meg 2018. október 26-án. A törvényszék arra kötelezte a kereskedelmi felületek eladásával foglalkozó különbizottságot, hogy fizessen ki a felperesnek, az Incitato Fortyogó Kft.-nek perköltségként 22 905 lejt, ami a felértékelő és az ügyvéd tiszteletdíja, illetve bélyegilleték. A minimális összegként megállapított 245 755 euró nem kis összeg, mivel a vásárlónak ezen kívül még be kell ruháznia legkevesebb egy-két millió eurót a teljes felújítási munkálatokra, hogy a mai kor igényeinek megfelelő üdülő- és kezelőbázist alakítson ki.

A tanácsülésre a vásárlót is illett volna meghívni, hogy a mi álláspontunkat és az ügy törvényes oldalát is ismerjék meg a városatyák. A megyei törvényszék 2018/832-es számú végzésében Mihaela Verdeş brassói egyéni vállalkozó neve, aki 518 200 euróra értékelte fel az egységet a területtel együtt, nem szerepel. Ő tudomásom szerint nem is járt a Fortyogón, legalábbis az egységen belül nem, hiszen oda csak nekem van kulcsom, és csak az én tudomásommal járhatott volna az épületben. Erre azonban nem került sor, így legfeljebb kívülről láthatta az épületet. Az igaz, hogy a törvényszék elvetette a Sinkler-Németh István egyéni vállalkozó által végzett felértékelést – ő áfa nélkül 749 964 eurót állapított meg. A végzésben még két felértékelő neve olvasható: Ioan Lupeş eladási árként 201 610, Ioan Fătu pedig 245 755 eurót állapított meg, amivel a megyei törvényszék is egyetértett, s ezt fogadta el minimális eladási árként. Sinkler-Németh István és Ioan Fătu a polgármesteri hivatal megbízásából értékelték fel az egységet, Ioan Lupeşt pedig a megyei törvényszék jelölte ki a felértékelés elvégzésére.

Minderre azok után került sor, hogy 2004-ben az akkori polgármester nem hosszabbította meg a bérlővel addig tíz évre megkötött szerződést, hanem kipakolta a bérlőt és lezárta az egységet. Noha már 2002-ben megjelent az 550-es törvény, amely kötelezte a tulajdonost (a polgármesteri hivatalt), hogy elővásárlási joggal az addigi bérlőnek adja el az egységet. Erre azonban nem került sor. Mivel nem létezett bérleti szerződés, a bérlő nem tudta tovább működtetni az egységet, nem lévén érvényes szerződése az áram- és vízszolgáltatóval. Mi több, az akkori polgármester, Török Sándor – mandátuma lejárta előtt – polgármesteri rendelettel visszaadta az egység körüli földet Nagy Ferenc örököseinek. A szóban forgó földterületet hét évi pereskedés után, 2016-ban sikerült visszaszerezni a város tulajdonába – köszönet Nagy Ferenc örököseinek, akik megértették, hogy terület nélkül nem lehet működtetni az egységet.

A helyi önkormányzat részéről megfontolt döntést várunk, hiszen a közeljövőben lehetőségünk lenne az Európai Uniónál 1–5 millió euró közötti összegre pályázni. A 17 év alatt, amióta lakat került Fortyogófürdőre, a város és Felső-Háromszék lakói voltak a legnagyobb vesztesek, akiknek nem volt fürdési és mofettázási lehetőségük, nem volt ahol eltöltsenek egy kellemes napot. A felújítás után az egység újraindítása mintegy száz új munkahelyet is jelent majd. Ha az önkormányzat és a különbizottság továbbá is ragaszkodik az általuk elfogadott 518 200 euróhoz, amivel mi nem értünk egyet, akkor kénytelenek leszünk újabb pert kezdeményezni ellenük.

Kovács-Simon Attila, az Incitato Fortyogó Kft. társtulajdonosa