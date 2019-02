A szaktárca szerdán adta ki az engedélyt a nagyvad kilövésére, miután az elmúlt napokban több ízben is feltűnt a medve a csíkszeredai kórház környékén levő utcákban, kárt okozva a gazdaságokban, emberéleteket veszélyeztetve. „A környezetvédelmi minisztérium rövid időn belül kibocsátotta az engedélyt, mintegy 24 órával azután, hogy a vadászegyesület benyújtotta az erre vonatkozó kérelmet” – mondta Szép Róbert. A főfelügyelő-helyettes rámutatott, ugyanazon a környéken egy anyamedvét is láttak a bocsával, de az csak egy alkalommal tűnt fel, a kilövési engedély csak az egymagában bóklászó medvére érvényes, amelyet több alkalommal is láttak. „Tartózkodunk attól, hogy kilövési engedélyt adjunk bocsos anyamedvékre, ezeket a példányokat inkább áthelyeztetjük” – tette hozzá a szakember. (Agerpres)

SZIGORÍTOTTAK HARGITA MEGYÉBEN. Szigorították az afrikai sertéspestis elleni megelőző intézkedéseket Hargita megyé­ben, miután Kovászna megyében megjelent a kór. A megyehatáron a rendőrség ellenőrzi az állatszállítmányokat, a közutakon ellenőrzik az élőállat- és takarmányszállítmányokat, illetve az állati eredetű élelmiszerek forgalmát – közölte Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője. A prefektusi rendelet értelmében Hargita megye településein helyi munkacsoportok alakulnak, amelyek különös figyelmet fordítanak az illegális állatkereskedelem megakadályozására. A Hargita megyével szomszédos megyék közül csak Kovászna megyében bukkant fel eddig az afrikai sertéspestis. (Marosvásárhelyi Rádió)

EGYRE TÖBB A FERTŐZÖTT LAZAC. Listeria baktériumot találtak az Auchan márkájú füstölt lazacban, ezért az üzletlánc visszahívja a fertőzésgyanús termékeket – tájékoztat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság. A baktériumot egy belső ellenőrzés során fedezték fel. Az Auchan közleménye szerint a 100 grammos kiszerelésű, 5949084000153-as kóddal ellátott, 2019. január 16-án előállított és március 1-jén lejáró szavatosságú füstöltlazac-filéről van szó. Felhívják a vásárlók figyelmét, hogy ha ilyen terméket vásároltak, ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletbe, és megtérítik nekik az árát. December elején az Auchan üzletlánc a 60 grammos kiszerelésű alaszkai lazacot is visszahívta ugyanezen okból, január 23-án pedig a Carre­four figyelmeztette a lakosságot, hogy az üzleteikben árult füstöltlazac-filé beszállítója, a Negro 2000 Kft. visszahívta termékét a Listeria monocytogenes baktérium feltételezett jelenléte miatt. (Agerpres)