Kis elnöki bosszú

Iohannis lépése nem váratlan, elvégre sejteni lehetett, hogy három, tessék-lássék módon megindokolt elutasítás után, a negyedik alkalommal sem öleli majd kebelére Craiova korábbi polgármesterét, később a munkaügyi tárca „vaskezű” irányítóját. Az elnöki levél abban a tekintetben meglepő, hogy gyakorlatilag ráhúzza a vizes lepedőt a szociáldemokraták üdvöskéjére, akiről adott pillanatban már azt lehetett gondolni, hogy mindenhez is ért, és kockázat nélkül bevethető bármilyen területen. Az elnöki mondatok ezzel szemben pont az ellenkezőjét állapítják meg a hölgyről: képesítései és tapasztalatai köszönőviszonyban sincsenek azzal, amit az említett minisztériumban el kellene végeznie. Iohannis emlékeztet: Vasilescu a munkaügyi és szociális ügyek minisztériumát is átláthatatlanul vezette, ráadásul ellentmondásos nyilatkozatokkal, nem oda illő nyelvezettel borzolta a kedélyeket. Utóbbit akár úgy is értelmezhetnénk, hogy gyakorlatilag butaságokat hordott össze. Ha a béremeléssel (amely úgy gyarapodott, hogy közben csökkent) kapcsolatos gyöngyszemeire gondolunk, nincs okunk vitatkozni az államfővel. Iohannis ugyanakkor itt nem áll meg, és emlékezteti a kormányfőt, hogy tárcavezető-jelöltje a személyeskedésekben is kitett magáért, illetve az igazságszolgáltatás elleni hadjárata (nyomásgyakorlása) sem túl jó ajánlókártya erre a tisztségre.

Lia Olguța Vasilescu eddigi teljesítményét elnézve összességében még egyet is érthetnénk Iohannissal, ha verdiktumát nem az államfőválasztás és Románia EU-elnökségének évében, s nem a paloták közötti, már állandósult harc közepette hozta volna meg. Ezek tükrében ugyanis elsősorban bosszúszaga van az egésznek, a politikai tőkeszerzés mellett. Erre pedig Vasilescu már tegnap ráérzett. A kinevezett kormánytagok életrajzait nézegetve ugyanis könnyen találhatunk olyanokat, akiknek nem sok közük van ahhoz a területhez, amelyet rájuk bíztak – kapásból az energetikai, a környezetvédelmi és a turisztikai minisztert említhetnénk –, nyilatkozatok tekintetében pedig Viorica Dăncilă asszony máris túlteljesített, ami a dilettantizmust és a felkészületlenséget illeti. Iohannis ennek dacára az ő esetükben nem akadékoskodott.