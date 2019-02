Több pénz az egészségügynek

A vitaminok nem drágák, úgyhogy a gyerkőcöknek szánt D-vitamin mellett másfajta gyógyszerek szétosztásáról is gondoskodhatna a kormány. Jelenleg leginkább a költségvetési pénzek miatt fáj a polgármesterek feje, ezért nekik például ingyenes fájdalomcsillapítót utalhatnának ki. Ha a kedves választópolgár a mifelénk történtek és látottak miatt netán ideges lenne, akkor neki nyugtatót kell adni, sőt, mivel emiatt már nemzedékek válhattak krónikus idegbeteggé, a teljes lakosságnak kedvezményes vagy ingyenes idegcsillapító járna.

Netán legalizálni kellene a könnyű drogokat is. Választások előtt például marihuánát osztogatnának a pártok, hogy választási ígéreteik ismételgetése alatt a szavazók rózsaszínben lássák a jövőt és a politikusokat. Aztán, ha szavukat nem tartják be, és emiatt a szavazópolgárok cukra netán felmenne, annak mérsékléséhez már nem is szükséges gyógyszert zabáltatni velük, hanem csak a helyes táplálkozásra felszólító tanácsokkal kell jól ellátni őket. Ne egyenek sokat, ne szopogassanak cukrot, mert nálunk cukor ugyan az élet, csak szopni kell. Ha a polgároknak netán hányingerük támadna a szép hazánkban tapasztaltak vagy a hepehupás utakon való száguldozás miatt, hányinger elleni szert is lehet kedvezményesen juttatni nekik. Tavalyi sajtóhír volt, hogy naponta négyszázezer gyermek fekszik le éhesen, ez ellen feltétlenül étvágycsökkentő gyógyszereket kell adni, hisz a mai fogyókúrás időkben azokból is nagy a választék. Aztán ha melléje D(ragnea)-vitamint adagolnának, másnap szintén éhesen a napra állíthatnák őket, mert a D-vitamin fény hatására fejti ki jótékony hatását. „Egy olyan program, amely Romániában minden gyermeknek ingyen D-vitamint biztosít, az egy nemzetbiztonsági program” – állította Dargnea.

Sajnos, máris vannak olyan aggódó hazafiak, akik nyugtalankodva vették tudomásul a titkosszolgálatok rendelkezésére bocsátandó pénzek csökkentését, mert például számukra egyes számú nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a magyarok, és ha nem lesz rá pénz, nem lehet elég éberen felvigyázni rájuk. De ha csökkentik a titkosszolgálatok pénzét, még az is megtörténhet, hogy – mint az amerikai filmekben láttuk már – a szolgálatok szerveznek valamilyen terrorakciót azért, hogy elmondhassák: lám, itt az eredménye költségvetésünk megnyirbálásának. Bár most, hogy kiderítették, Romániában a legegészségesebbek a gyermekek, lehet, hogy a titkosszolgálat még több pénzvitamint követel magának.

Dragnea úr egyelőre a titkosszolgálatok költségvetését szándékszik csökkenteni, hogy abból az egészségügy ellátmányát növelhesse. Ő a titkosszolgálatokat korábban próbálta jobb útra téríteni, sőt, a szolgálat T14-es villájában disznótort is rendezett tiszteletükre. De hiába verte magát (disznó)költségbe, a szemtelenek nem hálálták meg igyekezetét, és inkább az elnök Iohannis mellé álltak, és tovább működtették vele együtt a Dragnea-ellenes párhuzamos államot. Ha viszont kissé kedvesebbek lennének hozzá, és neki is szolgálnának, lehet ő is meggondolná magát, és nekik is több pénzmagot csurrantana. Most nézhetik magukat. A D- és más vitaminok szétosztása mellett a megmaradt összegeket, valószínű, majd fizetésemelésekre fordítják, ezzel megfordítva az egészségügyben dolgozók külföldre távozásának trendjét.

Már a mostanig megvalósított fizetésemeléseknek is megvan a jótékony hatása, mert lám, máris megjelent egy olasz orvos, aki nyolc osztályt végzett és mint parkolóőr praktizált. Nálunk meg több magánklinikán végzett sikeres esztétikai műtéteket. Senki nem halt meg a kezei között, pedig meg sem mosta fertőtlenítőszerrel kis kacsóit, mivel, valószínű, hallott a Hexi Pharma cég botrányáról, amely tisztító- és fertőtlenítőszereket szállított a kórházaknak, és így tudta, hogy nálunk azok fele-fele részben tartalmaznak H2-t és O-t, ezért feleslegesnek tartotta a velük való kézmosást.