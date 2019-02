Külföldi szakképzésre utaznak a baróti diákok

Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sporttámogatási programja (Erasmus+) keretében a Baróti Szabó Dávid Középiskola huszonhat diákja Portugáliában, illetve Lengyelországban vesz részt szakképzésen. A külföldön töltött három hét alatt az elméleti órák mellett a gyakorlatra is hangsúlyt fektetnek. A pályázat további erdélyi partnere a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakközépiskola és a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola.

A barótiak először vesznek részt ilyen, nemzetközi tapasztalatszerzést lehetővé tevő pályázatban, ezért meglehetősen nagy várakozás előzi meg az indulást. Derzsi-Ráduly Kázmér iskolaigazgató elmondása szerint a faipari szakosok között visszafogottabb volt az érdeklődés, de a környezetvédelmi osztály tizedikesei közül mindenki szívesen utazott volna – ám mivel csak 18 hely áll rendelkezésre, nekik is pályázniuk kellett, ami jótékony hatással volt rájuk, hiszen felkeltette versenyszellemüket. „Sokat fog jelenteni diákjaink számára ez a néhány hét, hiszen olyan újdonságokkal fognak találkozni, amelyekre itthon nincs lehetőségük. Azt remélem, nemcsak kirándulásként fogják fel, hanem felkelti bennük a vágyat, hogy szakmailag többet akarjanak elérni, hogy fejlődjenek. És jól jön a kísérőtanároknak is, akik az ott tapasztaltakkal gazdagodva oktathatnak az elkövetkezőkben, s talán az iskolának is, hiszen a kialakult kapcsolatokat tovább lehet gondolni” – nyilatkozta a középiskola igazgatója.