A Dinamo és a Sepsi OSK eddig ötször találkozott tétmérkőzésen, kétszer a fővárosi csapat győzött, kétszer gól nélküli döntetlent játszottak és egy alkalommal a háromszéki együttes örülhetett. Legutóbb a szeptemberi odavágóban léptek pályára egymás ellen, amikor is gól nélküli döntetlent játszottak, az előző idényben pedig négyszer találkoztak. Az alapszakaszban mindkét mérkőzés a fővárosi labdarúgók sikerével zárult, majd az alsóházi rájátszásban a háromszéki gárda hazai környezetben gyűjtötte be a három pontot, ezt követően a Ștefan cel Mare Stadionban gól nélküli döntetlen született. A szentgyörgyi együttes mérlege hazai pályán hat győzelem, egy döntetlen és négy vereség, ezeken a találkozókon tizenhét gólt jegyeztek és tizenegy találatot kaptak. A Dinamo idegenben mindössze egyszer (!) nyert, háromszor osztozkodott a pontokon és hétszer kikapott, mérlege 10 rúgott és 24 kapott gól.

„2019-ben először játszunk hazai pályán, három pontot szerezhetünk, ami nagyon fontos számunkra, hiszen megerősíthetjük pozíciónkat az első hat között. A labdarúgók egészségesek, sárga lapok miatt senki nincs eltiltva, és remélem, hogy jobban játszunk, mint az ellenfelünk, több gólt szerzünk náluk” – nyilatkozta a pénteki sajtótájékoztatón Eugen Neagoe.

A szakember hozzátette, a labdarúgás nem matematika. Az előző fordulóban vereséget szenvedtek, mert úgy gondolták könnyebb feladatuk lesz az utolsó helyezett ellen. A mérkőzés végén azonban beigazolódott, hogy az FC Voluntari jó csapat, értékes játékosokkal, a piros-fehér mezesek pozitívabb hozzáállással és koncentrációval jobb eredményt érhettek volna el.

„Biztos vagyok benne, hogy a labdarúgóknak szombaton nem lesz gond a magatartásukkal, emellett a hazai közönség támogatása is nagyon sokat számít. A Dinamo nagy név a román labdarúgásban, jelenleg nem a legjobb időszakát éli, viszont ahogy látszott az előző fordulóban is, a játékoskeret átalakulásának köszönhetően háromgólos győzelmet arattak a Jászvásári Poli ellen. Személy szerint nem érdekel, hogy a Dinamo a jövőben milyen eredményt ér el, számomra a mi játékunk a fontos, és továbbra is a felsőházi rájátszásba jutást érő helyek egyikét szeretnénk megszerezni. Az sem tragédia, ha nem tudunk győzni a fővárosi csapat ellen, hiszen még mindig van három forduló ahhoz, hogy playoffba jussunk. A Dinamo számára azonban ez az utolsó esély. Ha szombaton nem nyer, akkor minden esélyük elúszik” – fogalmazott a vezetőedző. (miska)