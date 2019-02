A tegnap délelőtti megnyitón elsőként ifj. Domokos József, az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy a kiállítást hosszas előkészítés előzte meg. Kiemelte, hogy egy évvel ezelőtt is szándékukban állt a kiállítást megszervezni, de a madárinfluenza miatt nem engedélyezték.

Ezt követően Constantinescu Herman, az egyesület titkára állategészségügyi és állattenyésztési szempontból értékelte az ötödik székelyföldi kisállat-seregszemlét. „A székelyföldi kiállítás nemcsak nemzetközileg és országosan ismert és elismert fajtákat mutat be, hanem környékünkön kitenyésztett és fokozatosan teret hódító fajtákat is. Egyaránt büszkék vagyunk a székely nyúlra és a székelyudvarhelyi pergő galambra, de a már régi múlttal rendelkező erdélyi kopasznyakú tyúkra is. Érdekességnek számítanak a törpe nyúlfajták és a tyúkok törpe változatai is. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy román tenyésztők is neveztek be, és román fajták is jelen vannak” – mondotta többek között az egyesület titkára.

A nagyatádi bírói testület részéről Uhrner Antal, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének elnöke értékelte a seregszemlét, aki arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy az első székelyföldi kisállat-kiállításnak a céhes város volt a házigazdája. A székesfehérvári Bárány István a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége elnökségének a nevében köszöntötte a székelyföldi seregszemlét és annak résztvevőit, tenyésztőket és látogatókat egyaránt.

A kiállított kisállatokat magyarországi és romániai zsűri bírálta el. A rendezvény ma 10-től 18 óráig, vasárnap pedig 9-től 14 óráig látogatható. Vasárnap tombolahúzás is lesz, amelyen kisállatokat nyerhetnek a szerencsések.