Telt ház előtt mutatták be kedd este a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban az Orbán László születésének 100. évfordulója alkalmából készült, az egykori gyergyóremetei esperes emlékirataiból kiadott, Találkozásra várva című míves könyvet, amelyet Márkus András szentszéki tanácsos, őrkői plébános vezetett fel, Daczó Katalin, a Hargita Népe újságírója és Laczkó-Albert Elemér magyartanár, Gyergyóremete község polgármestere mutatott be.

A könyvbemutatót Ady Endre versei színesítették: László Károly színművész szavalata nyitotta, annak zárásaként pedig Molnár Helén Tímea II. éves gyógypedagógus egyetemista tolmácsolta a költő idevágó hangulatvilágú verseit.

Márkus András atya felelevenítette gyergyóremetei szolgálatának éveit, amikor a szigorú, munkaszerető Laci bácsi mellett káplánkodott és oktatta a remetei fiatalokat. Öt érvet hozott fel a sepsiszentgyörgyi könyvbemutató mellett. Az első, hogy Orbán László Kovászna megye szülötte: Bélafalván született 1918. január 25-én. A második, hogy Kézdialmáson szolgált 18 évet. A harmadik, hogy Sepsiszentgyörgyre rendelte be a „Siguranța”, mielőtt a Duna-csatornára elvitték volna több mint egy évnyi kényszermunkára. Bűne az volt, hogy ’49-ben a harangláb mellé Almásban fakápolnát építtetett. Később, 1956-ig kényszerlakhelyre internálták, nem volt szabad elhagynia a falut. A negyedik ok, hogy sok felső-háromszéki és gyergyóremetei él a városban. Az ötödik, hogy Márkus András maga is több mint 25 éve szolgálja a cigányokat és sokat köszönhet az akkori felettesének.

Daczó Katalin a sok időt és energiát felvevő, néha hajnalokig tartó, igényes szerkesztői munkáról számolt be a személyes érintettség okán is, hisz sokat jártak ki filmezni és anyagot gyűjteni Gyergyóremetére a néhai espereshez, aki rábízta 2005–2011 között papírra vetett feljegyzéseit. Példákkal illusztrálta a tiszteletre méltó és tiszteletet követelő Laci bácsi jellemét, aki átélte a magány különböző változatait, főleg élete utolsó időszakában. A kolozsvári Verbum Kiadó által megjelentetett könyv bemutatóján nem lehetett jelen a kiadó vezetője, de így is betekintést nyerhettünk a nyugalmazott esperes-plébános által hátrahagyott szép és nemes lelki és szellemi hagyatékába.

Laczkó-Albert Elemér polgármester felolvasott három részletet a könyvből, ízelítőül a szép magyar nyelvet művelő, a művészetek és a sportok iránt érdeklődő, síző, fafaragó, orgonán és hegedűn is játszó prelátustól, aki 2013. március 10-én adta vissza lelkét Teremtőjének. Megelégedéssel nyugtázta, hogy fáradozásuk nem volt hiábavaló, hisz a könyv mind elfogyott.

A könyvbemutató végén a házigazda szerepét betöltő Márkus András – aki előzőleg Szabó Lajos kanonokkal szentmisét mutatott be az előd lelki üdvösségéért – arra biztatta a jelenlevőket, ne városiasan éljenek, mint aki nem ismeri a szomszédját sem, hanem fogjanak össze, főleg a remeteiek, és találkozzanak gyakrabban. Ennek okán a remetei Páll Anna szervező meg is hívta a jelenlevőket az előtérbe kis agapéra, úgyhogy ezennel meg is tartották a remeteiek az első találkozójukat.