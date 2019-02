Népes szurkolótábor, mintegy 200 fővárosi kísérte Sepsiszentgyörgyre a Mircea Rednic irányította csapatot, és Dinamo-ultrákról lévén szó, a magyarellenesség sem maradhatott el, szinte az egész mérkőzés során szidalmazták a magyarokat, többször felcsendült a „Kifele a magyarokkal az országból” kiáltás is. A fővárosi szurkolók a mérkőzés kezdetén egy fehér molinót feszítettek ki, amelyen a „Csak Románia, csak a Bukaresti Dinamo, nem lesz autonómia román földön” (Doar România, doar Dinamo București, fără autonomie în ținuturile românești.) felirat volt olvasható. A biztonsági ellenőrzések „hatékonyságára” ismét rámutatott bukaresti szurkolótábor, amely a meccs alatt többször is pirotechnikai eszközökkel vonta magára a figyelmet.

A Sepsi OSK már az 5. percben vezetéshez juthatott volna, Rachid Aït-Atmane rossz passzát Ibrahima Tandia megszerezte, majd egy félpályás szóló után, a tizenhatos vonalon belül a védőket kicselezve, éles szögből néhány centivel a kapu fölé lőtt. A korai gólszerzési lehetőség ellenére az első félidőben inkább a Dinamo kezdeményezett, többet birtokolta a labdát, többször is egész pályás letámadással próbálkozott, aminek eredményeként már a középpályán megállították a házigazdák támadásait. A piros-fehérek védelme hatékonyan működött, a beadások elhárítása jól működött, így a vendégek csak távoli lövésekhez jutottak, ám ezek közül csak Ricardo Grigore kísérlete volt pontos, viszont Niczuly Roland bravúrral védte a jobb alsó sarokra tartó labdát.

A szünet után hibázott a szentgyörgyi védelem, Igor Jovanović szabálytalankodott a büntetőterületre betörő Simon Zenke ellen, Sebastian Colțescu pedig tizenegyest ítélt, a büntetőt Dan Nistor könnyedén a bal alsóba rúgta, Niczuly az ellenkező irányba vetődött (0–1). A folytatásban a Sepsi OSK mezőnyfölényben játszott, beszorította a fővárosi csapatot, azonban a Dinamo kisebb-nagyobb szabálytalanságok árán sikeresen széttördelte a szentgyörgyi együttes támadásait.

A piros-fehérek hosszú passzokkal próbálták átjátszani a vendégek védelmét, azonban ez legtöbbször nem sikerült nekik. A háromszéki csapat az 59. percben közel állt az egyenlítéshez, Daisuke Sato távoli lövése Deian Sorescu fején megpattanva a keresztlécen megpattanva hagyta el a játékteret. A 80. percben újabb egyenlítési lehetőség adódott a házigazdák előtt, a csapat gólkirálya, Ibrahima Tandia szabadrúgásból vette célba a bal felső sarkot, azonban lövése a kapufán csattant, a hajrában pedig már nem volt újabb lehetőség az egyenlítésre.

Mestermérleg

Mircea Rednic: „Elégedett vagyok az eredménnyel, de a mutatott játékkal nem. Az első félidőben irányítottunk, többet birtokoltuk a labdát, gólhelyzeteket dolgoztunk ki, viszont támadásban többször is pontatlan volt az utolsó passz. A második játékrészben kiegyenlítetté vált a játék, az ellenfélnek lehetősége is volt a gólszerzésre, számtalan szabadrúgást kapott, és kétszer a kapufát is eltalálta. El kell ismernem, hogy a szünet után szerencsénk volt, tudtuk, hogy egy erős csapattal játszunk, amely sokkal homogénebb, továbbá a szurkolók részéről is nagy támogatást kapott. A labdarúgásban nem mindig az a csapat győz, amelyik megérdemli, azt gondolom, hogy a döntetlen igazságosabb lett volna. Az egyértelmű, hogy az alapszakaszban hátralévő meccseinket meg kell nyernünk, viszont függünk a többi csapat eredményeitől is, tudjuk, hogy egy kisebb csoda szükséges ahhoz, hogy a playoffba jussunk, persze van egy minimális esélyünk, és a végsőkig harcolunk.”

Fotó: Henning János

Eugen Neagoe: „Egy olyan mérkőzés volt, ahol kevés gólhelyzetet alakítottak ki a csapatok, még abban az esetben is, ha két kapufánk volt. Azt gondolom, hogy nem érdemeltünk győzelmet, ahogy a Dinamo sem, ám ilyen a futball, ha nem tudsz gólokat rúgni, nincs ahogy nyerj. Már nem számít, hogy tizenegyes volt vagy sem, a játékvezető megadta, és elveszítettük a mérkőzést. Számítottam erre a végkimenetelre, és a hátralévő három mérkőzésen is hasonlóan teszek, mert úgy gondolom, hogy semmi esélyünk nincs a felsőházi rájátszásba jutni. Az elmúlt egy évben mutatott nagyszerű munka után előkelő helyen álltunk a rangsorban, véleményem szerint több pontunk kellene legyen a bajnokság ezen szakaszában, viszont ha belegondolok, hogy az elmúlt 23 fordulóban hogyan alakultak a mérkőzések, ez teljesen reális. Az a csapat vagyunk, amelyik a legkevesebb büntetőrúgást kapta, érvényes gólunkat vették el, nem adtak meg tizenegyeseket. Valószínű, hogy túl sok embert zavartunk azzal, hogy az elsők között voltunk.”

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 23. forduló: Sepsi OSK–Dinamo 0–1 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 4000 néző. Vezette: Sebastian Colțescu (Craiova). Sepsi OSK: Niczuly – De Moura, Viera, Jovanović (Ștefan, 58.), Sato – Velev, Rus – Hamed (Drăghici, 31.), Vașvari, Tandia – Simonovski (Mensah, 63.). Vezetőedző: Eugen Neagoe. Dinamo: McDermott – Sorescu, Klimavicius, R. Grigore, Aliji – I. Filip – Jaadi (Pesic, 82.), Aït-Atmane (Popa 55.), Nistor, Zenke (N'Diaye, 61.) – Montini. Vezetőedző: Mircea Rednic. Gólszerző: Nistor (57. – tizenegyesből). Sárga lap: Hamed (20.), Viera (28.), Jovanović (56.), Ștefan (86.), illetve Zenke (46.), Aït-Atmane (52.), N'Diaye (65.), Montini (67.), Sorescu (83.), Aliji (90+2.).

További eredmény: Astra Giurgiu–FC Viitorul 3–0 (gólszerzők: Begue 28., Alibec 51., 65.).

A rangsor:

1. CFR 13 8 1 36–13 47

2. FCSB 12 5 5 41–25 41

3. Craiova 11 6 5 37–19 39

4. Astra 9 8 6 32–21 35

5. Viitorul 10 4 9 25–26 34

6. Sepsi OSK 9 6 8 31–24 33

7. Hermannstadt 8 5 9 23–23 29

8. Botoşani 7 8 7 27–30 29

9. Medgyes 7 8 7 24–29 29

10. Dinamo 7 7 9 26–34 28

11. Jászvásár 8 4 10 26–35 28

12. Călărași 3 9 10 14–24 18

13. Chiajna 4 5 13 16–38 17

14. Voluntari 3 7 12 25–42 16

A 24. forduló programja: * február 15.: FC Viitorul–Jászvásári Poli (20 óra) * február 16.: FC Hermannstadt–Craiova (14 óra), Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu (20 óra) * február 17.: FC Voluntari–Dunărea Călărași (15 óra), Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK (17.30 óra), Dinamo–FC Botoșani (20 óra) * február 18.: Concordia Chiajna–FCSB (20 óra).